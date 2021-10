“La cuestión kurda es uno de los principales problemas de este país”

En la primera reunión del grupo parlamentario del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tras el receso legislativo de verano, el copresidente de la fuerza política, Mithat Sancar, rechazó tajantemente la afirmación del presidente turco Tayyip Erdogan de que la cuestión kurda ya está resuelta en el país.

Sancar se refirió, en primer lugar, a la “Hoja de ruta para la justicia, la democracia y la paz”, presentada la semana pasada por el HDP. Esta propuesta nacional se elaboró junto con las bases del partido en el marco de la campaña “Somos el HDP, estamos en todas partes” y, además de las perspectivas y los objetivos de la estrategia futura del partido, también formula una atractiva exposición de las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas democráticas en la Turquía actual.

Además, la hoja de ruta contiene soluciones constructivas para superar las crisis y democratizar el país. Como explicó Sancar, el HDP aprovechó las vacaciones de verano para reunirse con personas de diversos sectores en pueblos, ciudades y localidades de todo el país para debatir soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales. De este modo, dijo, se ha producido un nuevo comienzo. “Estamos esperanzados, decididos, valientes, convencidos y persistentes”, aseguró el dirigente.

En cuanto a la amenaza de prohibición de su partido, Sancar explicó que el procedimiento se inició ignorando que el HDP es un “movimiento de pensamiento y poder para el cambio”. “Se nos pretende intimidar mediante intrigas legales y políticas de represión y violencia, pero estos esfuerzos son en vano –aseveró-. Esto es lo que ha demostrado nuestra campaña durante todo el verano. El HDP sigue su camino con la fuerza, la convicción y la responsabilidad que le da el pueblo”.

La tarea ahora, estimó, es hablar con la oposición política sobre la seguridad de las próximas elecciones y la fase de transición hacia la democracia. Los temas van desde la construcción de un sistema democrático descentralizado hasta la paz. “Porque esto es lo que Turquía necesita y lo que el pueblo espera –apuntó Sancar-. Se trata de cambiar el sistema podrido y liberar a la gente de la pobreza y la vergüenza”.

El co-presidente del HDP señaló que la primera sesión parlamentaria, tras la pausa estival del 1 de octubre, comenzó, otra vez, con la negación de la cuestión kurda. “Decimos que la cuestión kurda es uno de los principales problemas de este país. El jefe del gobierno y presidente del AKP, negó esta cuestión en su discurso. ‘Hemos resuelto el problema llamado la cuestión kurda desde los derechos y las libertades hasta la recuperación con todas las dimensiones’, dijo”, recordó Sancar.

“Por lo tanto, me gustaría hacer una aclaración en este punto, con una simplicidad fácil de entender –remarcó-. Hace un año, el presidente del AKP no hablaba de resolver la cuestión kurda en el Parlamento. Sólo el otro día, en Diyarbakir, afirmó que no era él quien había puesto fin al proceso de solución. Al hacerlo, negó su propia responsabilidad y admitió que había habido un proceso inacabado. Este proceso terminado unilateralmente ha continuado con la política de guerra, la negación y la aniquilación. Y ahora se dice que la cuestión kurda se ha resuelto”.

“¿Cómo se supone que el problema se ha resuelto en un año sin que nadie se dé cuenta? -se preguntó Sancar-. ¿Por qué hay miles de políticos elegidos en la cárcel? ¿Cómo se supone que es posible una solución cuando un tercio de los votos electorales no cuentan? ¿Es la administración fiduciaria una solución? Si la cuestión kurda está resuelta, ¿por qué los coches blindados patrullan las ciudades kurdas y atropellan a los niños?”.

Sancar continuó: “¿No es la política de guerra una prueba clara de la incapacidad del gobierno para encontrar una solución? Si realmente está en juego una solución, estos vehículos blindados no tienen cabida allí. Por el contrario, hay que crear allí un espacio para que todas las identidades convivan libremente”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina