Contra la dictadura de Erdogan, por nuestro sueño de libertad

El año 2021, con sus altibajos, ha llegado a su fin. Han pasado muchas cosas en el último año. Enumerar todos los acontecimientos iría más allá del alcance de este artículo.

Para resumir, puede decirse que la crisis sistémica del capitalismo se ha profundizado aún más, lo que ha provocado más conflictos, guerras y tensiones en todo el mundo.

Pero la pandemia también ha tenido un impacto extremadamente negativo en la vida de las personas, en su movilidad. La existencia del virus es real. Sin embargo, cada vez hay más sospechas de que muchos estados están utilizando este virus para obtener el control digital de nuestras vidas, lo que no sería tan fácil en circunstancias normales. Nuestras vidas, nuestra socialización y nuestra movilidad están siendo controladas cada vez más por medio de aplicaciones.

Mientras tanto, los datos personales se han digitalizado hasta tal punto que es de temer un mayor control. Algunos sectores de la economía en particular se han beneficiado de la situación favorable, y quieren trabajar predominantemente de forma virtual. La pandemia como problema global ha demostrado una vez más lo dependientes que somos de los gobiernos. Pero también que nuestra opinión no cuenta en absoluto. Porque paso a paso, la vacunación obligatoria se está diseñando de tal manera que los que se niegan no pueden hacer prácticamente nada. Sólo este hecho demuestra hasta qué punto los gobiernos pueden incapacitarnos. Los grupos de izquierda se han unido en su mayoría a los gobiernos porque, por desgracia, no tenían ninguna alternativa que ofrecer. Se puede criticar (la novela) 1984 de George Orwell, pero parte de sus predicciones se han hecho realidad, por desgracia. Como los izquierdistas han actuado de forma aislada, no han podido ayudar a los ciudadanos de a pie a encontrar respuestas a sus preguntas. La vacunación y el debate crítico sobre ella siguen siendo un problema.

Los excelentes análisis sobre las causas, los antecedentes y las consecuencias, pero también las alternativas para luchar contra el virus, se han quedado en las torres de marfil, por lo que es precisamente la derecha la que se beneficia de la ira y la protesta de los ciudadanos de a pie. Los grandes medios de comunicación, que en su mayoría se pliegan a la política del Estado, no pintan más que nubes grises. Los cierres que se ciernen sobre las cabezas de la gente como una espada de Damocles hacen que la vida cotidiana sea tan difícil como las esperanzas en el futuro. El futuro depara muchos interrogantes.

El alcance de la política de explotación global del sistema capitalista, puede verse claramente en el estado de la naturaleza. El creciente número de inundaciones y la expansión de la sequía en varias partes del mundo hacen que la crisis climática sea más visible, más palpable. Los incendios forestales generalizados de este año señalan otra dimensión del sistema. La creciente guerra competitiva entre naciones, especialmente Estados Unidos y China, está desquiciando al mundo. Las fuerzas progresistas tienen el reto, ahora más que nunca, de abordar un examen radicalmente crítico del capitalismo como causa de los problemas. En lugar de ello, reaccionar ante las consecuencias del sistema pone a prueba los recursos energéticos y, por tanto, las perspectivas de esperanza. El movimiento climático en particular, aunque es un movimiento de vanguardia, no deja de ser una reacción. En Europa, la mayoría de estos movimientos actúan como un cuerpo de bomberos. Pero sólo rompiendo con el capitalismo se pueden abordar las causas profundas. También es un autoengaño esperar que los gobiernos o la ONU mejoren la crisis climática. Los gobiernos, como órganos ejecutivos del Estado, están bajo la presión de las empresas y corporaciones que quieren expandirse sin límites. Esperan que los gobiernos les permitan la libertad de expansión ilimitada cambiando las leyes. Es necesario apartarse del capitalismo para salvar el futuro de la naturaleza, de la humanidad y de todo el universo. Lo que está sucediendo en la tierra hoy en día es sentido por todos debido a los rápidos cambios. Nosotros, la mayoría, ni siquiera somos conscientes de lo que ocurre en el universo. Al capitalismo no le basta con destruir nuestro planeta, la tierra, ahora está llegando a otros planetas. Qué quieren los gobernantes allí y por qué están allí en primer lugar son preguntas a las que debemos encontrar respuestas, porque también nos concierne a nosotros. Las inversiones y la competencia de más y más estados respecto a los planetas no son un buen augurio. De ahí la pregunta de qué hacen realmente allí.

La crisis sistémica del capitalismo se agrava

En el Kurdistán, la región MENA (Oriente Medio y Norte de África), América Latina y África, nos enfrentamos a guerras y conflictos, además de las consecuencias de la crisis climática.

En general, el estado de la humanidad en 2021 se caracterizó por la profundización de la crisis sistémica del capitalismo, que es al mismo tiempo la base del descontento de los pueblos. También se libraron grandes luchas de resistencia contra las diversas manifestaciones de esta crisis. Por ejemplo, la de los campesinos de la India, que han resistido con éxito la privatización de sus tierras y el cultivo planificado de monocultivos. Del mismo modo, la globalización del movimiento contra la crisis climática representa un avance positivo. La protesta masiva de mujeres en Polonia y México por el derecho al aborto es uno de los acontecimientos importantes de este año.

Otro acontecimiento interesante de este año ha sido el creciente número de gobiernos de izquierdas en América Latina. Los regímenes corruptos que se subordinan a poderes mayores como títeres están siendo desafiados. En Colombia, por ejemplo, los distintos grupos guerrilleros se han unido como uno solo, convirtiéndose en un importante factor de poder político. Un acontecimiento muy importante a finales de año fue la retirada de la organización guerrillera colombiana FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) de la lista negra de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos. Tras el acuerdo de paz de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, que incluía a Estados Unidos como mediador, muchos combatientes y comandantes de las FARC-EP fueron asesinados. Se suponía que la paz no llegaría hasta que las FARC-EP estuvieran suficientemente debilitadas. Sin embargo, esto no ocurrió. Desde 2016, Estados Unidos ha apoyado al corrupto gobierno colombiano, aunque ha jugado un papel de mediador. No dijeron una palabra en oposición a los asesinatos del gobierno. La eliminación de las FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos es, por tanto, un reconocimiento de que no se ha debilitado lo suficiente.

En Sudáfrica, que se considera un modelo para el continente africano, además de la pandemia, la incompetencia política del CNA (Congreso Nacional Africano) debido a la corrupción ha provocado el descontento. Basta una chispa para que las cosas empiecen a arder en cualquier momento. En el verano del año pasado se produjeron disturbios masivos de jóvenes contra el CNA, aunque oficialmente se dijo que la orden de arresto contra el ex presidente Jacob Zuma era el motivo de los disturbios. También hubo resistencia contra la compañía petrolera Shell, que planeaba empezar a explorar las reservas de petróleo y gas frente a la costa de Sudáfrica el 1 de diciembre, con consecuencias catastróficas para la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales.

A pesar de que la pandemia es un desafío mundial, no han terminado las guerras y los conflictos ni la expansión del capitalismo.

En el Kurdistán, la pandemia no era ni es una prioridad. Pero en muchas otras partes del mundo, donde las guerras y los conflictos son determinantes, la gente también estaba preocupada por su supervivencia.

Muchos creían que las cosas cambiarían a mejor con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tomó posesión el 20 de enero, y que corregiría las políticas agresivas de Trump. Las regiones devastadas por la guerra de Oriente Medio y el Norte de África, en particular, esperaban una mejora. Expectativas similares existían a veces entre los nacionalistas kurdos, que han convertido en tradición esperar un salvador de todos modos. Para la mayoría de los kurdos politizados, por el contrario, estaba claro que Estados Unidos seguía respaldando el proyecto del Gran Oriente Medio. Con Biden, los métodos, la forma y el estilo se suavizarían un poco, pero se seguiría con la estrategia estadounidense de potencia mundial.

Se había previsto que Estados Unidos, bajo Biden, como potencia mundial impulsora de la modernidad capitalista, resolviera una serie de problemas, principalmente en Oriente Medio. Biden se preocupó por corregir primero las políticas de Trump, que habían aislado mucho al país políticamente. Utilizando palabras suaves, Biden puntualizó su comienzo diciendo que no seguiría los caminos de Trump, pero que “America First” sólo era posible con alianzas a su alrededor. Buscó el “diálogo” y la “cooperación”, un lema apropiado para la cumbre de la OTAN de junio de 2021: “2030 – Juntos hacia una nueva era”. Sin embargo, la organización se llama “Organización del Tratado del Atlántico Norte” o “Alianza Atlántica”. Las palabras “alianza” o “pacto” enfatizan la base común. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer más hincapié en ello? Al igual que Trump, Biden también ve a Estados Unidos como la principal potencia mundial. Trump había alejado a las demás potencias del mundo; Biden necesita reunirlas de nuevo en torno a Estados Unidos. Juntos en 2030 significa juntos con Estados Unidos Inmediatamente, esta cumbre también identificó a los nuevos enemigos que los otros 29 países deben combatir junto con Estados Unidos, a saber, China y Rusia.

Puede que Estados Unidos siga viéndose como una superpotencia o potencia mundial, pero la realidad habla otro idioma. No ha sido tan fácil para el país desde el final de la Guerra Fría. Los retos son enormes y obligan a Estados Unidos a estar más dispuesto a comprometerse. El mayor de estos desafíos es el creciente poder económico de China. Existe una competencia entre estas potencias en Sudamérica, Asia, África, Australia y también en Europa, que decidirá los equilibrios políticos del futuro próximo. Esto ofrece a muchos terceros la posibilidad de beneficiarse de esta competencia. Del mismo modo que Estados Unidos enfrenta a India con China, China invierte económicamente en India, lo que le abre las puertas de la política.

En cualquier caso, Estados Unidos está tan perjudicado por los conflictos y guerras que ha provocado que este año ha tomado la decisión crítica de retirarse de Afganistán. Este hecho, por sí solo, ha arrojado una gran sombra sobre su poder.

Turquía bajo Erdogan: una carga nacional e internacional

Turquía ha sido y sigue siendo un reto muy especial para Estados Unidos en Oriente Medio. Como estado miembro de la OTAN con su segundo ejército más poderoso, ha estado dopada desde que se unió en 1952. Independientemente del régimen que estuviera en el poder, Turquía siempre ha recibido apoyo como miembro de la OTAN. Incluso durante los golpes militares que costaron miles de vidas, esto siguió siendo así sin ningún problema. Incluso la bárbara política genocida hacia los kurdos no cambió esta pertenencia. Estos hechos demuestran por sí solos que a la OTAN no le importa qué gobierno brutal esté en el poder. Turquía sigue siendo un socio estratégico de la OTAN. Incluso hoy, cuando se trata del uso de armas químicas o del asesinato selectivo de políticos con la ayuda de drones turcos, la OTAN hace la vista gorda ante Turquía. La Unión Europea y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no actúan de forma diferente.

Puede que Turquía sea un socio estratégicamente importante de la OTAN y la Unión Europea (UE) en Oriente Medio, pero para los kurdos y todos los demás grupos étnicos, religiosos y políticos oprimidos, el régimen fascista-racista-sexista turco del AKP-MHP es una amenaza para sus vidas.

La lucha de los kurdos contra este peligro ha tenido un gran éxito en 2021. Porque a principios de febrero Turquía perdió la batalla contra las guerrillas de las Unidades de Defensa del Pueblo (HPG) y las guerrillas femeninas (YJA Star) en la región de Gare en el Kurdistán del Sur (norte de Irak). Aunque el ejército turco había contado con la mejor tecnología militar. Para encubrir la derrota del público turco, fueron asesinados 13 prisioneros de guerra, todos ellos antiguos militares turcos, que habían permanecido ilesos bajo la protección del HPG durante varios años. Esto llevó al cuestionamiento crítico del régimen del AKP-MHP, que había esperado que una victoria prolongara su poder. Conmocionado por esta derrota, Erdogan, que había prometido la victoria a diario en los medios de comunicación turcos, estuvo ausente de los medios durante mucho tiempo. Todos los medios de comunicación controlados por el régimen habían pronosticado la victoria las 24 horas del día. Lo que resultó fue una derrota turca, pero una victoria kurda de la guerrilla del HPG/YJA-Star. El Partido Democrático del Kurdistán Sur (PDK) también había ayudado enérgicamente con información de inteligencia. Con la ayuda de sus Peshmergas, había bloqueado de antemano varias rutas hacia la guerrilla para impedir su movilidad. El objetivo era trabajar juntos para rodear a los guerrilleros en la zona de Gare y luego aniquilarlos por cualquier medio. Pero este plan quedó en nada. Fortalecidos por la victoria de la guerrilla en Başûr (el “sur” del Kurdistán), millones de personas celebraron Newroz el 21 de marzo en varias zonas del Kurdistán del Norte (Bakur), y millones exigieron la liberación del representante kurdo Abdullah Öcalan en las celebraciones de Newroz. El régimen del AKP-MHP se vio sometido a una inmensa presión para permitir una llamada telefónica entre Abdullah Öcalan y su hermano el 25 de marzo. Pero incluso en esta llamada, que sólo duraría entre cuatro y cinco minutos, el deseo de venganza del Estado y la ira por la derrota eran palpables. Öcalan criticó a su hermano para que no aceptara tales ofertas del Estado en el futuro. Dijo que, de todas formas, tenía derecho a hablar por teléfono con su familia y sus abogados. Su crítica se refería a la constante violación de sus derechos legítimos. La llamada telefónica, que se produjo en respuesta a la presión política, dejó claro una vez más que la ley no cuenta en la isla penitenciaria de İmralı, sino un régimen arbitrario. En lugar de la ley, allí son decisivos los intereses políticos.

El Papa en el Kurdistán del Sur

Un acontecimiento importante en marzo fue la visita del Papa a Irak y al Kurdistán del Sur. Es evidente que no sólo se ocupó de cuestiones religiosas; al fin y al cabo, también es el jefe de Estado del Vaticano. El viaje fue más político que religioso. Por un lado, visitó a Ali Al Sistani, el jefe de los chiitas de allí, que tiene una actitud crítica hacia Irán como centro del chiismo. Durante años, Estados Unidos también ha intentado crear una división en el chiismo. Concretamente, Qom, en Irán, ya no es el centro religioso de los chiíes, sino Nayaf y Karbala, en Irak, históricamente lugares de origen de esta religión. Sin embargo, después de 1979, el régimen de los mulás declaró que Qom, en Irán, era el centro; as-Sistani lo considera en Kerbala y Nayaf. Con su visita, el Papa transmitió un claro mensaje a Al Sistani y a otros chiíes críticos con Irán.

Además, al visitar a Nêçîrvan Barzanî, presidente de la Región Autónoma del Kurdistán, legitimó al PDK, que está arruinando el Kurdistán del Sur a causa de la corrupción y el nepotismo. El PDK es incapaz de liderar porque está robando literalmente al país y llevando al pueblo al hambre. Sólo este año, decenas de miles de kurdos han abandonado el Kurdistán del Sur y han emprendido el peligroso camino hacia Europa. La mayoría son jóvenes y familias que ya no ven un futuro en el “Kurdistán libre”. Esta circunstancia ha llamado recientemente la atención internacional por los 8.000 refugiados kurdos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Más recientemente, 27 personas se ahogaron en el Canal de la Mancha, la mayoría de ellas también del Kurdistán del Sur.

Dejar a las personas empobrecidas, abrirles el camino para que huyan y beneficiarse económicamente de ello, carece de toda actitud humana. Las investigaciones revelan que los traficantes están bajo el control del servicio secreto turco MIT y del servicio secreto del PDK (Parastin). Turquía quiere un Kurdistán sin kurdos, el PDK quiere mantener la alianza estratégica con Turquía. El PDK ha abierto sus puertas a Erdogan. No sólo en términos políticos y militares, sino sobre todo en términos económicos. La condición de Estado de facto les permite enriquecerse y se benefician del rumbo anti-PKK de Estados Unidos, la UE y especialmente Turquía. Si mañana se iniciara un proceso de paz entre el PKK y Turquía, el PDK se vería perjudicado. Por eso está ayudando a Erdogan en la guerra contra el PKK.

Formación de un gobierno en Irak

La manipulación también permitió al PDK aumentar su porcentaje de votos en las elecciones parlamentarias de Irak en octubre. Sin embargo, fuentes fiables afirman claramente que la participación de los votantes en el Kurdistán fue del 25%. Por ello, ninguno de los dos partidos ganó estas elecciones. Gorran (Movimiento por el Cambio), que ha pasado a la historia del Kurdistán Sur como el “verdadero partido de la oposición”, sufrió una derrota total porque participó en el gobierno con el PDK y se acercó a él con el tiempo. En consecuencia, Gorran no obtuvo ni un solo escaño parlamentario.

El número de atentados del Estado Islámico (ISIS), especialmente en las “zonas en disputa” del Kurdistán del Sur, sobre todo en torno a la región rica en petróleo de Kerkûk, ha vuelto a aumentar. De repente, el ISIS se está disparando como un hongo. En este proceso de nueva orientación política de Irak, los Estados Unidos, Irán y Turquía luchan por una posición de poder. Turquía está utilizando a los turcomanos leales a Ankara en las zonas alrededor de Kerkûk, Tel Afar; hasta cierto punto, Ankara también ha hecho pactos con los árabes suníes en la región de Mûsil (Mosul) para establecer allí una supremacía suní.

El genocidio de los yezidíes continúa

La región de Mûsil incluye la zona estratégica de Şengal (Sinjar), que los yezidíes llaman Êzîdxan (tierra de los yezidíes). Aquí, el PDK llegó a un acuerdo con el gobierno iraquí el 9 de octubre de 2020, con la mediación de la ONU en Irak (UNAMI); el régimen de Erdogan ha participado enérgicamente entre bastidores a través del PDK. Este acuerdo consiste en volver a poner a Şengal bajo el control de Bagdad y del PDK, repartiendo el poder entre ambos. En este caso, el PDK compartirá su cuota de poder con Turquía, ya que esta última ha sido decisiva en la redacción de este acuerdo. Los yezidíes se resisten a ello porque siguen teniendo una gran desconfianza hacia ambos. Como recordatorio, tanto Bagdad como el PDK habían retirado sus fuerzas militares el 3 de agosto de 2014, cuando el ISIS atacó a los yezidíes, dejándolos en manos de sus asesinos. Turquía y el PDK siguen insistiendo en la aplicación del mencionado acuerdo. Turquía utiliza los ataques con drones como medio de presión. Líderes políticos conocidos como Seîd Hesen, el 16 de agosto, y, más recientemente, Merwan Bedel, el 7 de diciembre, fueron asesinados, este último en pleno centro de Xanesor mientras llevaba a sus hijos al colegio. Su coche fue atacado por un dron turco y murió, mientras que dos de sus hijas fueron rescatadas del coche en llamas por civiles. Del mismo modo, un dron turco había atacado a la conocida familia Gulo en Qamişlo (Rojava) en pleno barrio el 9 de noviembre de 2021, matando a Yusif Gulo, de 85 años, y a sus nietos Mazlûm Mustafa y Mihemed Mehmud. Los medios de comunicación turcos celebraron este hecho como la “desactivación” de los amigos más cercanos de Abdullah Öcalan.

Esta es una nueva táctica del régimen turco. Al igual que la familia Gulo, Merwan Bedel no ha abandonado su país, sino que ha luchado contra el ISIS. Con el HGP y el YJA Star y las Unidades de Defensa Popular y Femenina (YPG y YPJ), había luchado hombro con hombro para salvar a su pueblo del genocidio. Posteriormente asumió un cargo político en el Consejo de Yezidíes de Şengal como copresidente del Consejo Ejecutivo. Tanto Merwan Bedel como Yûsif Gulo son figuras muy conocidas entre el público kurdo que gozan de un alto grado de simpatía y respeto.

Anteriormente, los drones turcos habían atacado un hospital de Şengal el 17 de agosto, matando a ocho personas. Los drones se han cernido sobre las cabezas de los yezidíes como una espada de Damocles desde el acuerdo del 9 de octubre. Erdogan quiere ocupar Şengal como zona estratégica; esto forma parte de su estrategia de expansión. A menudo ha subrayado que quiere que Mûsil y Kerkûk vuelvan a ser antiguas provincias otomanas. Lo que no consiguió con el IS en 2014, lo intenta ahora con la ayuda de los drones.

A la vista de los acontecimientos de Şengal en 2021, no se puede descartar, por desgracia, el peligro de una continuación del genocidio contra los ezidíes. Se puede hablar de genocidio cuando se ataca a un grupo concreto por su pertenencia a un grupo específico, como en el caso de los yezidíes. Sin embargo, este genocidio afecta a todos los kurdos, ya que son los yezidíes los que aún mantienen vivos los elementos originales de la cultura y la estructura social kurdas.

El silencio internacional es otra de las razones por las que se ha dado luz verde a Turquía para este tipo de ataques. Por lo tanto, es una hipocresía que los Estados y las instituciones estatales recurran a la línea de la piedad. Los yezidíes no necesitan compasión, necesitan que la ONU aplique la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Esta declaración trata de los derechos a los que tiene derecho todo individuo, independientemente de su origen, género, religión o convicción política, y estipula, por ejemplo, el derecho a la vida, a la ausencia de esclavitud y tortura, y a la libertad de religión. También se exige la igualdad ante la ley y la libertad de asociación para todas las personas.

La Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), que estuvo a punto de escindirse este año, pudo evitar hasta cierto punto una crisis gracias a la intervención de líderes tribales y personalidades conocidas y a la ayuda de algunos políticos del PKK. Desde principios de año, el PDK y Turquía han hecho todo lo posible por enfrentar a los dos primos Talabani. Ambos dirigían el PUK como copresidentes. El debilitamiento del partido allanaría el camino para que Turquía llegue a las fronteras de Irán y ayudaría al PDK a ampliar su poder. Unos días antes de las elecciones iraquíes, el copresidente de la Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán (KCK), Cemil Bayık, había pedido a los kurdos que votaran a la PUK. Esta fue una medida inusual, ya que la KCK rara vez interfiere en los asuntos del Kurdistán del Sur. Este llamamiento ganó muchos votos para el PUK. Es un hecho desafortunado que las divisiones en los partidos políticos del Kurdistán del Sur no se produzcan sin la interferencia de fuerzas externas. En el caso de la PUK, Turquía y el PDK son los principales responsables. Turquía había conseguido convertir al PDK en un socio estratégico y llevarlo al conflicto con el PKK; con el PUK, hasta ahora no ha tenido éxito en este sentido. Turquía intenta conseguirlo, por ejemplo, mediante ataques selectivos contra los kurdos del norte (la parte ocupada por Turquía), como el último asesinato de Şükrü Serhat (Yasin Bulut) en el centro de la PUK de Silêmanî, el 17 de septiembre de 2021, a manos de los escuadrones de la muerte turcos. Şükrü Serhat había estado en prisión en Turquía durante muchos años debido a sus actividades para el PKK y se había ido al Kurdistán del Sur tras su liberación. Había permanecido en Silêmanî para recibir tratamiento médico.

Estados Unidos acude en ayuda de Erdogan

El 14 de abril, la embajada de Estados Unidos en Ankara había recordado a través de Twitter las recompensas de 2018 para los líderes del PKK como Cemil Bayık, Murat Karayılan y Duran Kalkan. Para el PKK, este mensaje era clarísimo: también Biden no buscará una solución política cuando se trate del PKK. Las campanas de alarma sonaron con fuerza en el Kurdistán. Este movimiento significaba un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Erdogan. Una vez más, era de esperar un compromiso antikurdo por la fuerza. De hecho, éste se produjo diez días después.

En Turquía, esto fue recibido con júbilo. Desde el punto de vista político, era un juego conocido: La nueva administración Biden quería demostrar que estaba del lado de Turquía. Pero también se trataba de ablandar un poco a Turquía antes de un movimiento que aseguraría a Biden un lugar en los libros de historia. El 24 de abril, diez días después de que la Embajada de Estados Unidos emitiera un recordatorio sobre la recompensa, el nuevo presidente de Estados Unidos dijo que reconocía el genocidio armenio. El 24 de abril de 1915 se considera el inicio del genocidio, que se cobró la vida de alrededor de 1,5 millones de armenios. La reacción de Erdogan fue sorprendente: en lugar de señalar con el dedo e insultar al presidente estadounidense, como es habitual, se mantuvo extrañamente tranquilo a pesar de que todos los años el 24 de abril se producía una crisis entre Turquía y Estados Unidos por esta cuestión. La explicación plausible era que en la llamada telefónica entre Biden y Erdogan un día antes se había acordado un trato. Erdogan recibió luz verde para su planeada gran ofensiva contra el PKK, y Biden no adoptaría tonos más duros en el asunto tras el reconocimiento del genocidio armenio. Para los armenios, este paso era muy importante. Para los kurdos, en cambio, era una señal aterradora, porque conocen demasiado bien el genocidio del pueblo que vive junto a ellos. Empezar la ofensiva militar en el aniversario de este genocidio no necesitaba más explicaciones. Erdogan necesitaba desesperadamente una victoria para poder sobrevivir políticamente: su victoria debía golpear a sus mayores desafiantes, los kurdos y su fuerza principal, el PKK. Porque es el PKK la fuerza protectora de todo el Kurdistán, como lo fue recientemente contra el IS en 2014. También es el PKK el que se interpone en el camino de Erdogan en su expansión para lograr su sueño de una Gran Turquía en el territorio del antiguo Imperio Otomano en el norte de Siria y el norte de Irak. Ambos son territorios kurdos. Sin un debilitamiento del PKK, las cosas parecen bastante sombrías para el futuro de Erdogan y su socio, el presidente del MHP, Devlet Bahçeli.

Puede sonar exagerado para los de fuera, pero una derrota de la guerrilla habría allanado el camino para el objetivo de Erdogan de silenciar a los kurdos, por un lado, y ocupar el Kurdistán del Sur, por otro. El ejemplo anterior demuestra que la política carece de toda base ética. El genocidio de los armenios es una herida abierta del siglo pasado y un trauma no sólo para ellos sino para todos los pueblos de la región.

Varios gobiernos turcos han fracasado en la guerra contra el PKK desde su fundación el 27 de noviembre de 1978.Desde el inicio de la resistencia armada, Turquía ha recibido un gran apoyo de la OTAN y del Estado alemán. Desde la persecución del PKK con el juicio de Düsseldorf en 1989, todos los gobiernos de Alemania han participado sistemáticamente en el intento de debilitar al PKK. Por eso, en los círculos kurdos no se habla de los gobiernos alemanes, sino del Estado alemán. En efecto, ya sea un gobierno conservador, liberal o socialdemócrata, el endurecimiento de la prohibición del PKK de 1993 se ha ampliado y profundizado cada vez más. Está por ver si el nuevo gobierno del semáforo conseguirá convencer al núcleo hostil al PKK en el Estado alemán para que levante la prohibición del PKK. Ciertamente, este gobierno no lo tendrá fácil para defender, y mucho menos para encubrir, las sucias consecuencias políticas del régimen del AKP-MHP.

Erdogan también ha perdido esta batalla

Desde el 24 de abril, Turquía ha estado atacando las zonas guerrilleras de Zap, Avaşîn y Metîna en el triángulo fronterizo entre Turquía, Irak e Irán en las regiones kurdas en territorio iraquí con drones, aviones de guerra y armas químicas de forma permanente y generalizada. Lo que no sabía es que la guerrilla estrella del HPG-YJA ha modernizado radicalmente sus tácticas y estrategias defensivas en los últimos años. El ejército turco se enfrenta ahora a una fuerza defensiva que emplea métodos de guerra de resistencia desconocidos para Turquía. También ha cambiado fundamentalmente sus tácticas de movilidad. Además, lucha en sistemas de túneles ampliamente ramificados. Ni los drones que Erdogan exhibe ante la opinión pública mundial ni las armas C han podido doblegar la voluntad de lucha de la guerrilla. Como siempre desde 1984, el inicio de la resistencia armada contra el ejército turco, la OTAN guarda silencio sobre el uso de armas químicas por parte de su socio. Al fin y al cabo, son los “kurdos malvados” del PKK los que no se doblegan ante Turquía y, por tanto, ante la OTAN.

La guerra contra los kurdos en todos los frentes lleva al fin de la era Erdogan

El régimen del AKP-MHP bajo Erdogan y Bahçeli está llegando a su fin. Si hubieran ganado la ofensiva de Gare en febrero y la del 24 de abril, que aún continúa, habrían salvado su futuro político.

La guerra se ha librado contra Rojava durante el último año no sólo militarmente, sino también económicamente. El arma más poderosa que utilizó Turquía contra el norte y el este de Siria fue el agua. A principios de año, las presas situadas en el lado turco (kurdo del norte) redujeron el caudal del río Éufrates, provocando una importante escasez de agua en Rojava. La economía agrícola se vio gravemente afectada; la producción de electricidad, que depende de la energía del agua, tuvo que reducirse. No sólo los kurdos, sino todos los grupos étnicos unidos en la autogestión, se vieron incitados contra la administración autonómica, que no pudo remediar inmediatamente la escasez de electricidad y agua.

Más recientemente, Erdogan amenazó con una nueva y amplia ofensiva militar contra el norte y el este de Siria a principios de octubre. No había logrado la victoria que esperaba en la guerra contra el HPG y el YJA Star en el sur del Kurdistán. Con un nuevo frente contra los kurdos, quería ganarse a las voces nacionalistas de Turquía, que ahora son muy críticas con él. Esta guerra pretendía distraer al pueblo de Turquía de la crisis económica y política. También pretendía silenciar las crecientes críticas contra su liderazgo. Sus amenazas se volvieron más agresivas, especialmente antes de la cumbre del G20 en Roma los días 30 y 31 de octubre. Anteriormente, había suplicado literalmente a Biden una reunión en varias ocasiones. Apoyado por sus medios de comunicación, ya había iniciado una guerra virtual. Todo esto debía servir para obtener la luz verde de Biden.La expectativa no se cumplió hasta ahora, porque no había tenido en cuenta los planes estadounidenses. Aceptar la guerra de Erdogan contra la autogestión del norte y el este de Siria debilitaría la propia posición de Estados Unidos en Oriente Medio. Después de la derrota en Afganistán y el conflicto en curso con Irán en Irak, no pueden permitirse una guerra así. Biden no había dado su bendición en las conversaciones con Erdogan en Roma. Además, Estados Unidos está intentando dialogar con el presidente sirio Al Assad a través de los Estados árabes. Por ello, no es casualidad que una visita de alto nivel de los estados árabes haya tenido lugar en Damasco. Recientemente, Jordania, un estrecho socio de Estados Unidos, acordó una cooperación económica con el régimen sirio. Parece que Estados Unidos llevará gradualmente el conflicto sirio a la mesa diplomática en el próximo año mediante la aceptación de Al Assad. Aquí, la postura política de la autogestión en el norte y el este de Siria será crucial. Pues, desde la revolución silenciosa del 19 de julio de 2012, se ha formado de facto un nuevo territorio democrático en Rojava, en el norte y el este de Siria, que llega hasta Deir Ezzor.

Paralelamente a Estados Unidos, Turquía había intentado hacer lo mismo con Rusia. Sin embargo, tampoco tuvo éxito. A cambio del apoyo de Rusia a una guerra, Erdogan había amenazado con vender drones turcos a las fuerzas críticas con Putin en Ucrania. En este doble juego, Rusia, a su vez, que depende del régimen de este último para su presencia en Siria, ha argumentado con la planeada guerra turca como una amenaza contra los kurdos para mantener al régimen de su lado. Los kurdos debían entregar el 75% de los ingresos por petróleo y gas al régimen y sólo podrían quedarse con el 25% restante. El problema no es sólo esta exigencia injusta, sino sobre todo el hecho de que los kurdos, al igual que los demás grupos étnicos que participan en la autogestión, no deben reclamar ningún derecho democrático, salvo el de hablar su lengua materna. Eran conscientes de que Rusia no podía presionarlos, ya que Irán también estaba presente en las zonas que Erdogan anunció como objetivos de una guerra. Se trata de regiones que conducen a Alepo, como Tel Rifat. Aquí, sobre todo, el régimen sirio actúa junto a Irán.

Los planes de guerra de Erdogan no se han realizado hasta ahora, lo que no significa que no vaya a suceder. Está esperando una oportunidad. Porque depende de una guerra contra los kurdos.

Los éxitos kurdos alientan a la oposición turca

A nivel interno, las derrotas de Erdogan también han preparado su final, y los éxitos de los kurdos han envalentonado a la oposición. Así, el 26 de octubre, el opositor Partido Popular Republicano (CHP) se negó a apoyar en el Parlamento el proyecto de ley para ampliar las misiones militares en Siria e Irak. Sin embargo, el parlamento renovó la autorización para el despliegue militar. Esta ley otorga al Estado turco la autoridad para desplegar tropas turcas en territorios extranjeros.

La posición del CHP no se basa ciertamente en consideraciones de democracia o de derechos humanos. Hasta ahora, había aprobado todas las solicitudes de este tipo. Sin embargo, el partido se dio cuenta ahora de que, a pesar de la autoridad parlamentaria, el régimen de Erdoğan no había logrado ningún resultado; por el contrario, había maniobrado el país hacia un callejón sin salida político, militar y económico. Por el Gran Sueño Turco, Erdogan también ha sacrificado la economía turca. En lugar de las exportaciones, han aumentado las importaciones. La producción agrícola se ha estancado. La privatización de las empresas estatales ha hecho aumentar el desempleo. La creciente tasa de inflación está fuera de control. A pesar de que los ministros de economía y comercio fueron sustituidos este año, el régimen de Erdogan no ha sido capaz de mantener el valor de la lira turca; ha seguido cayendo en 2021, mientras que el valor del dólar estadounidense y del euro ha subido constantemente. Como resultado, productos como la gasolina, el petróleo, y especialmente los alimentos, etc., se han vuelto extremadamente caros, y la gente en Turquía está protestando en las calles.

El CHP ha reconocido este momento favorable que ha hecho posible la lucha de resistencia kurda y se está preparando para una era post Erdogan. Para ello, también necesita el apoyo del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que es el rey, como lo fue en las elecciones parlamentarias de 2018 y en las elecciones locales de 2019. Erdogan no ha conseguido debilitar la lucha kurda por la democracia mediante la moción de prohibición de este partido y numerosas mociones para levantar la inmunidad de los diputados del HDP. Aunque miles de políticos, activistas, periodistas y activistas de los derechos de la mujer kurdos están en prisión, no ha sido posible disuadir a los kurdos de su lucha. Erdogan está librando una guerra aparte contra las mujeres kurdas. Todas las instituciones de mujeres kurdas han sido cerradas. Recientemente, esta guerra alcanzó su clímax con la detención de Ayşe Gökhan, una conocida activista de larga data.

Pero Erdogan no sólo está tomando medidas enérgicas contra las mujeres kurdas, sino que está llevando a cabo políticas anti-mujeres en general. Lo ha demostrado al mundo al retirarse del Convenio de Estambul, que se supone que protege a las mujeres de la violencia. En julio, este acuerdo fue revocado. Esto se debe a que la ideología de Erdogan se basa en la dominación masculina. Una vez más, el Consejo de Europa, responsable de este acuerdo, no pudo cumplir con su obligación. Podría haber excluido a Turquía. Desde entonces, Erdogan ha estrechado considerablemente la espiral de violencia contra las mujeres.

Confinamiento solitario contra Öcalan: una herida permanente de los kurdos

Erdogan también ha intensificado sus prácticas violentas en İmralı contra Abdullah Öcalan. Como si la política de aislamiento ilegal no fuera suficiente, se le impusieron varios castigos disciplinarios. Una de ellas por “caminar rápido” mientras se ejercitaba durante el paseo judicial. Por ello, se le prohibió visitar a su familia durante tres meses, y por otras locuras desconocidas, se le prohibió recibir la visita de sus abogados durante seis meses.

Aunque el Comité contra la Tortura del CPT y también la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa habían declarado inaceptables las condiciones de aislamiento de Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş y Hamili Yıldırım en la isla de la prisión de İmralı, el régimen de Erdogan hizo la pantomima de los tres monos (“no ver nada, no oír nada, no decir nada”) e ignoró los llamamientos como siempre.

Sin embargo, ni siquiera las citadas organizaciones tomaron ninguna otra medida en el ámbito de su responsabilidad de exigir responsabilidades al régimen turco como miembro del Consejo de Europa. Por lo tanto, İmralı ha seguido siendo un lugar donde se viola sistemáticamente la ley. Los kurdos llevan mucho tiempo hablando de İmrali como el lugar de un sistema arbitrario.

Para recordar al Consejo de Europa su deber, varias organizaciones de derechos humanos y jurídicas de Turquía recordaron al Consejo de Ministros en julio la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 2014, que ha estado en los cajones del Consejo de Ministros desde entonces. El 18 de marzo de 2014, el TEDH había dictaminado que, al imponer una condena a cadena perpetua no reducible a Abdullah Öcalan, Turquía había violado la prohibición del trato inhumano y degradante y, por tanto, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Los Estados miembros, como Turquía, están obligados a aplicar las sentencias del CEDH; de lo contrario, el país puede ser expulsado. La reunión del 2 de diciembre del Comité de Ministros, que es el órgano decisorio del Consejo de Europa, pidió a Turquía que “adopte sin demora las medidas necesarias para adecuar el marco jurídico actual a las normas establecidas por el TEDH” y expresó además su “preocupación” por el hecho de que las autoridades turcas no hayan facilitado hasta ahora “información pertinente sobre las medidas previstas para remediar las violaciones señaladas en estas sentencias”.

El Comité de Ministros también solicitó información a Turquía sobre el número de presos actualmente detenidos a los que se les ha impuesto una condena perpetua irreductible sin perspectiva de liberación anticipada.

La información sobre los progresos realizados en las medidas solicitadas debe facilitarse a más tardar a finales de septiembre de 2022. En su última reunión trimestral del próximo año, la comisión estudiará si los dirigentes de Ankara han cumplido.

Este acontecimiento de fin de año tuvo naturalmente una resonancia positiva, ya que después de 22 años de tortura de aislamiento en İmralı, no se puede quebrar la voluntad de los kurdos ni de Öcalan. La toma de conciencia por parte del órgano de decisión política de aceptar finalmente que ninguna tortura del mundo puede quebrar la voluntad de Öcalan es un paso adelante. En 2021, los kurdos y los amigos del pueblo kurdo han seguido manifestándose por la libertad de Öcalan en Estrasburgo frente a la sede del Consejo de Europa, el CPT y el TEDH, así como en toda Europa, Asia, Oriente Medio, América Latina y África.

Los kurdos entramos en el año 2022 con una serie de éxitos. Hemos conseguido ir a contracorriente allí donde estamos y desarrollar nuestra alternativa de Confederalismo Democrático como solución a los sistemas basados en la dominación, la violencia, la misoginia, el racismo, el nacionalismo y el ecocidio. La guerra del Estado turco en 2021 contra los kurdos, tolerada, promovida, apoyada y provocada por muchas potencias externas, no ha podido disuadirnos de nuestra voluntad de libertad. La ONU, la OTAN, la UE, el ER, la OPAQ, todos ellos han jugado los tres monos en diferentes formas en los crímenes del Estado turco en 2021 también. Por lo tanto, son en parte responsables de que Erdogan haya creado una Turquía que se ha convertido en un problema incluso para ellos, porque su falta de respuesta a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra en el Kurdistán pone en duda su existencia y credibilidad. Al menos el Consejo de Europa, para salvar la cara, ha reconocido finalmente que no ha sido posible doblegar a Öcalan mediante la tortura durante 22 años. Queda que la OPAQ debe examinar el uso de armas químicas para al menos salvar la cara.

Con Erdogan, Turquía no tendrá ninguna posibilidad en 2022. El año 2021 demostró una vez más que el Movimiento por la Libertad del Kurdistán no puede ser sometido por la fuerza militar o estructural. Por lo tanto, en 2022, las campañas para eliminar al PKK como fuerza principal de la lucha por la libertad kurda “de las listas de terroristas” y por la libertad de Abdullah Öcalan se convertirán en pasos decisivos para resolver el problema turco, es decir, la dictadura de Erdogan. Para ello, los kurdos han sentado una base histórica, sobre cuya base las fuerzas progresistas turcas también pueden desempeñar ahora un papel. Pero también a nivel internacional, el debilitamiento de la dictadura de Erdogan desempeña un papel importante para todos los pueblos de Oriente Medio y del Norte de África, donde no sólo perturba los equilibrios políticos y militares, sino también los sociales a través de la ideología de los Hermanos Musulmanes y, sobre todo, incita a la guerra entre hombres y mujeres. Pues esta ideología se basa en la misoginia y la glorificación de los hombres.

A pesar de todos los logros mencionados anteriormente, los kurdos hemos perdido grandes revolucionarios, liderando los corazones y las mentes de nuestro pueblo en la guerra del fascismo turco también en 2021. Por lo tanto, 2022 será un año en el que realizaremos los sueños de libertad de estas grandes personas.

FUENTE: Nilüfer Koç / Kurdistan Report / Rojava Azadi Madrid / Fecha de publicación original: enero 2022