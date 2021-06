El papel de las Unidades de Mujeres Libres en la resistencia de Avashin + Fotos

Las combatientes de las Unidades de Mujeres Libres (YJA Star) de Avashin, en Bashur (Kurdistán iraquí), están en constante posición de defensa y desempeñan un papel decisivo en la resistencia contra la ocupación turca.

Luchan con armas pesadas, tienen francotiradoras entrenadas, realizan ataques coordinados con varios grupos pequeños y penetran en las posiciones enemigas. Muchas de ellas llevan diarios en los que describen sus experiencias de guerra.

ANF Images

En uno de estos diarios, una combatiente escribió: “Las compañeras, con su energía y participación motivada, han asumido todos los riesgos desde el comienzo de la operación y han dirigido la lucha con gran sacrificio”. En otro diario, una de ellas afirmó: “El papel decisivo de las compañeras caídas en la resistencia nos muestra todo el camino”.

Una combatiente describió en su diario la actitud de Sarya Diyar y Rûken Zagros, que murieron en un ataque con gas venenoso del ejército turco, a principios de mayo: “Su plena participación hasta el final fue uno de los factores que hicieron de Mamreşo lo que es”.

ANF Images

La misma guerrillera, en su diario, aseguró: “La forma en que compañeras como Amara y Diyana en Aris Faris pusieron en práctica su sacrificio, el valor de Ekin y las demás que lucharon contra los helicópteros Cobra en Mervanos, la energía y la moral de Heval Viyan, que ha sido la columna vertebral de nuestras acciones con armas pesadas desde el comienzo de la operación, la actitud de fuerza de voluntad de amigas como Ronahî, Nesrin, Marya y Berfîn, que hicieron de sus cuerpos un escudo contra el enemigo desde el primer disparo, y la cálida camaradería de Tolvin y otras, que no disminuyó ni un segundo, incluso en los momentos más intensos de la guerra. ¿Cómo podría olvidarse todo esto? Con estas mujeres, la resistencia está haciendo historia. La ofensiva de Bazên Zagrosê se basa en la convicción y la voluntad de estas mujeres”.

En otro diario, una combatiente se refirió a la actitud de las guerrilleras, determinante para la resistencia contra la ocupación de Turquía: “Las compañeras han asumido la responsabilidad y han demostrado un gran sacrificio desde el comienzo de esta guerra. Esta actitud es tan significativa que puede determinar el curso de la operación”.

ANF Images

La autora de ese diario también se preguntó: “¿Acaso no ha sido así en todas las guerras?”. Y continuó: “Lo que distingue a esta batalla de otras guerras de la historia, es que esta vez las mujeres no son las heroínas secretas, sino la fuerza que enarbola la bandera de la victoria en el mismo frente. No son el secreto detrás del éxito, sino el éxito mismo. Son el color más bello de la vida en esta guerra cruel y dentro del dolor experimentado. Incluso si se desata un infierno, van contra el enemigo llenos de entusiasmo, sabiendo que incluso un minuto de desesperación nos hará perder”.

“Las acciones de francotiradora de Heval Delila, que obligaron al enemigo a retirarse, los ataques de mortero que Heval Diren y Dorşîn realizaron cada día bajo los aviones de reconocimiento, las acciones exitosas de Heval Ekin y Amara, y las posiciones enemigas destruidas por Heval Adife con su B7 nos dieron a todas una gran fuerza y han asestado duros golpes al enemigo”, explicó en su diario.

La guerrillera finalizó: “Las compañeras dicen que el enemigo ha llenado Avashin de islamistas y que su mayor temor es ser eliminados por una mujer. Ahora tienen que vivir con este miedo todos los días”.

ANF Images

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina