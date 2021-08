“La guerra que estamos librando es el mensaje de la revolución kurda”

Desde el 23 de abril, el ejército turco intenta con un gran despliegue de tecnología ocupar las zonas de defensa de Zap, Avaşîn y Metîna, en las montañas del Kurdistán iraquí (Bashur). Sin embargo, los guerrilleros oponen una enconada resistencia. La invasión, que según los planes turcos debería completarse en una semana, está estancada desde hace más de tres meses. Uno de quienes defienden la región en Êriş Serhed, integrante de las Fuerzas de Defensa Popular (HPG).

En una entrevista con la agencia de noticias ANF, el guerrillero relató que “el Estado turco utilizó su propaganda para difundir en los medios de comunicación que penetraría en las Zonas de Defensa de Medya en pocos días, pero eso no ocurrió”.

“El Estado turco es incapaz de utilizar su tecnología militar y sus armas para contrarrestar a la guerrilla –aseguró-. El ejército ahora sólo lucha con la tecnología. Depende de los drones y de los aviones de combate. Los soldados carecen de la determinación necesaria para luchar contra la guerrilla”.

Serhed agregó que “a pesar de todos los ataques de artillería y los bombardeos, la guerrilla kurda por la libertad sigue luchando contra el enemigo y respondiendo a sus ataques. El Estado turco se considera un miembro de la OTAN con un gran ejército. Nosotros, como guerrilleros, luchamos contra ellos y realizamos repetidamente acciones exitosas con nuevos métodos y tácticas creativas”.

“El Estado turco quiere destruir al pueblo kurdo destruyendo a los guerrilleros. Pero lucharemos contra la invasión hasta la última gota de sangre”, remarcó.

Serhed explicó que “la resistencia en Avaşîn, Metîna y Zap demuestra, una vez más, la importancia de la guerra en Mam Reşo, Çîlo, Kelha Bedewê y Şehîd Serdar. La operación de invasión ha durado más de tres meses. El ejército turco quería marchar hacia la zona, estacionar sus tropas y posicionarlas en lugares estratégicos. Pero no pudieron lograr su objetivo”.

“Los comandantes de las HPG y los guerrilleros ya no luchan al estilo clásico. Luchamos como guerrilleros modernos del siglo XXI –destacó-. Como guerrilleros, nos enfrentamos al enemigo en todas partes y lo combatimos. Tenemos experiencia en derrotar al enemigo en todos los ámbitos. Las acciones de la guerrilla son prueba de ello”.

Serhed advirtió que “el Estado turco trata de ocultar esto, pero la gente lo ve. El Estado turco ni siquiera hace público el número de sus muertos y heridos. No acepta la derrota. La propaganda de guerra y la guerra psicológica del Estado turco contra la guerrilla se basan totalmente en mentiras. La región está bajo nuestro control y la iniciativa es nuestra. La iniciativa de la guerra está en nuestras manos. Podemos movernos y luchar cuando queramos. Golpeamos al enemigo en un momento de debilidad. No es posible que se traslade a las Zonas de Defensa de Medya tan fácilmente”.

Para el integrante de las HPG, “los guerrilleros son uno con la naturaleza. Pero el enemigo no puede utilizar este paisaje para sí mismo, por mucho tiempo que se quede. Vino a ocupar el Kurdistán, pero este país es nuestro país. Sin sus aviones de reconocimiento, el enemigo no puede dar un paso aquí. No es fácil para ellos entrar porque cada árbol y cada piedra es un guerrillero para ellos. Están atrapados en el miedo y el terror”.

“Comenzamos con la resistencia en Mam Reşo bajo el liderazgo de Şehîd Serhed Giravî, Andok, Sarya y Rûken –recordó el guerrillero-. La resistencia de Garê fue ya un gran paso. Y en Zap, la resistencia de los camaradas Bawer, Delal y Egîd Batman se convirtió en un símbolo para nosotros. Al mismo tiempo, los amigos que cayeron en Metîna también se han convertido en nuestros símbolos. Hemos llegado hasta aquí gracias a nuestros valientes camaradas caídos, y estamos orgullosos de ellos. Son una fuente de fuerza y moral para nosotros. Luchamos para vengarlos”.

Por último, Serhed manifestó que “como guerrilleros de la libertad del Kurdistán, estamos decididos a derrotar al Estado turco. Tenemos esta determinación y esta fuerza. Hemos llegado a la etapa final de la victoria. Hay una verdad de la que estamos convencidos. La práctica ha demostrado que definitivamente tendremos éxito. Haremos del 2021 el año en que liberaremos a Rêber Apo (Abdullah Öcalan), a nuestro pueblo oprimido y a nuestros camaradas de las cárceles. La guerra que estamos librando hoy será el mensaje de la revolución kurda. La victoria es nuestra. Sobre esta base, deseamos a todos nuestros amigos todo el éxito”.

