PKK llama a la resistencia global contra el encarcelamiento de Abdullah Öcalan

El Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) emitió una declaración sobre el secuestro de Abdullah Öcalan, ocurrido el 15 de febrero de 1999 en Kenia, durante un operativo conjunto de los servicios de inteligencia turcos, el Mossad israelí y la CIA estadounidense.

Desde el PKK señalaron que ya pasaron 23 años desde que Öcalan fue llevado a Turquía y encarcelado posteriormente en la isla-prisión de Imrali. Dentro de este período, el objetivo de la conspiración internacional, que era la aniquilación de Öcalan y el aplastamiento del Movimiento de Liberación Kurdo, no se logró, aseguraron desde la organización.

“La conspiración internacional contra el líder Abdullah Öcalan comenzó el 9 de octubre de 1998 (con su salida forzada de Siria) –recordaron desde el PKK-. El objetivo era su aniquilación. Después de que varios métodos de eliminación no tuvieron éxito, fue secuestrado en Kenia, el 15 de febrero de 1999, y extraditado a la República de Turquía para ser ejecutado; dado que no se ejecutó la pena de muerte, debía ser desgastado dentro del sistema de tortura y aislamiento establecido en Imrali para imponer su derrota ideológico-política. Este procedimiento tampoco produjo el resultado deseado. Luego se intentó dividir al PKK desde adentro, con una línea provocativamente destructiva para que Rêber Apo (Abdullah Öcalan) ya no tuviera una organización. Posteriormente, se intentaron varias intrigas y maquinaciones, como las ‘conversaciones de Imrali’ (supuestas negociaciones para una solución de la cuestión kurda) para llevar el complot a una conclusión exitosa. Como todos estos ataques fracasaron, ahora intentan vengarse con el aislamiento total (de Öcalan). La conspiración internacional continúa hoy con la tortura del aislamiento en Imrali, la clasificación del PKK como organización terrorista y métodos como la represión, las masacres y el genocidio contra el pueblo kurdo”.

En la declaración, expresaron que “el complot contra Rêber Apo fue decidido, planificado y llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos como un ataque de exterminio contra la existencia y la libertad de los kurdos. En los últimos 24 años, los diversos gobiernos de Estados Unidos han buscado el apoyo de Israel y Gran Bretaña, en particular, así como de Egipto, Francia, Alemania, Rusia, Grecia, Kenia y otros estados, según sea necesario. Es obvio que el complot apunta al genocidio del pueblo kurdo y es un ataque conjunto del sistema de poder global de los estados. La República de Turquía es utilizada como guardián, pero el sistema Imrali es mantenido por la asociación de un ataque global”.

“Nosotros, como movimiento y pueblo, nunca debemos olvidar estos hechos, incluso los amigos del pueblo kurdo deben ser conscientes de ellos. Con esta conciencia, debemos luchar contra la conspiración internacional y hacer que los poderes involucrados rindan cuentas”, señalaron en el PKK.

En el comunicado también se manifestó que “el propio Öcalan ha expuesto la teoría, la ideología, el programa, la estrategia y la forma en que se debe combatir la conspiración (…) En lugar de buscar una solución dentro del sistema, lo que habría significado rendirse a la mentalidad y política de la conspiración, ha planeado luchar contra el sistema desde adentro y así vencerlo, creando un nuevo sistema de vida libre y democrática. En resumen, primero derrotó la conspiración en su mente y corazón, y luego se dedicó a la lucha ideológica y lucha práctica sobre esta base. Confiamos en el mismo método en nuestra lucha contra la conspiración y dejamos que fracase, primero en nuestras mentes y corazones, para dedicarnos a nuestra práctica política sobre esta base”.

“Del mismo modo, la resistencia contra él debe tener lugar a nivel global, que también está siendo realizado internacionalmente con la campaña ‘Dem Dema Azadiyê’ (Tiempo de Libertad)”, afirmaron.

Por último, el Comité Ejecutivo del PKK pidió que se intensifique esta lucha para aplastar el fascismo del régimen de los partidos políticos AKP/MHP en Turquía, y lograr la liberación de Öcalan.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina