Trabajadores petroquímicos en huelga se unen a la revuelta contra el régimen iraní

Este lunes 10 de octubre, más de mil trabajadores del sector petroquímico se declararon en huelga. Tres plantas petroquímicas se ven afectadas por este movimiento: Bushehr, Damavand y Hengam, ubicadas en la ciudad portuaria de Assaluyeh, en el sur de Irán. Aunque el gobierno ha restringido el acceso a Internet en Juzestán, se han difundido algunos videos en las redes sociales que muestran el radicalismo del movimiento.

Los trabajadores en huelga bloquearon la carretera cerca de las fábricas y prendieron fuego a los barriles de alquitrán. Los lemas “Abajo el dictador” y “¡Este año es el año de la sangre, Sayed Ali Khamenei está acabado!” se escucharon en los mítines. Estas consignas están extraídas de las distintas manifestaciones que han sacudido al país desde el asesinato de Mahsa Amini el mes pasado. Después de las mujeres, los estudiantes y las jóvenes de secundaria, les toca a los sectores centrales de la clase trabajadora moverse en torno a una misma consigna: la de derribar el régimen teocrático iraní.

El hecho de que el sector petroquímico se sume al movimiento podría marcar un punto de inflexión en la situación de Irán. El país ocupó, en 2020, el quinto lugar como productor dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A pesar de las sanciones estadounidenses en su contra, Irán exporta su petróleo, principalmente, a China, India, Japón y Corea del Sur, a través de empresas con sede en Hong Kong, Singapur y los Emiratos Árabes.

El sector petroquímico es uno de los sectores clave de la economía iraní con ventas que representan varias decenas de millones de dólares en productos petrolíferos y petroquímicos, y de los que el régimen pretende beneficiarse desde el pasado mes de marzo. El ministro del Petróleo anunció que quería aumentar la producción de petróleo tan pronto como se levantaran las sanciones estadounidenses.

The Bushehr Petrochemical Project workers in Asaluyeh, Bushehr Province, have begun their strikes and protests today.#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/B3oD22bQrQ