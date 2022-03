Declaración completa del PKK con motivo de su 50 aniversario

Al cumplirse 50 años de su nacimiento, el Comité Central del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) emitió una extensa declaración.

A continuación reproducimos la declaración completa:

Como Movimiento por la Libertad del Kurdistán y el pueblo kurdo, estamos viviendo una nueva celebración de Newroz. Newroz es nuestra fiesta de unidad, resistencia y libertad. Es una de las fiestas de la libertad más antiguas de la historia de la humanidad. Con los avances del Liderazgo y el PKK, las celebraciones de Newroz se han vuelto mucho más hermosas, significativas y de acuerdo con su esencia. Al igual que la naturaleza se abre a la floración en primavera, nosotros también nos renovamos y nos reestructuramos en cada Newroz; nos hemos llenado del espíritu y la conciencia de unidad, resistencia y libertad.

Nosotros, como pueblo, como movimiento, como compañeros, estamos viviendo el Newroz de 2022 con tal intensidad de emoción y pensamiento. Damos la bienvenida al nuevo año de Newroz sobre esta base. Hay celebraciones entusiastas de Newroz en las cuatro partes del Kurdistán y en todo el mundo. Dondequiera que haya un kurdo patriótico, siempre se celebra Newroz. El año de Newroz se acoge con entusiasmo y determinación. Creemos que el sentimiento de celebración continuará durante todo el año y que nuestra lucha por la libertad y la democracia será continuamente mejorada haciendo de cada día un Newroz un nuevo día.

Desde este punto de vista, felicitamos el Newroz al Líder Apo, a todos nuestros camaradas del partido, a nuestro pueblo patriótico y a nuestros compañeros revolucionarios-demócratas, y les deseamos grandes éxitos en el nuevo año de Newroz. Saludamos la gran lucha por la libertad del líder Apo, que fue iniciada por la dirección de la Histórica Resistencia de İmralı y que continúa con una resistencia heroica en las montañas, en las ciudades y en las cárceles. Conmemoramos a todos nuestros heroicos mártires con respeto, amor y gratitud, en especial a nuestros grandes mártires de Newroz Mazlum Doğan y Zekiye Alkan. Nosotros celebramos la Semana de los Héroes Nacionales de nuestro pueblo y conmemoramos una vez más a todos nuestros heroicos mártires, los Héroes Nacionales Mazlum Doğan y Mahsum Korkmaz. Llamamos a nuestro pueblo y compañeros a celebrar cada día de este año como un Newroz, con plena resistencia.

Como es sabido, Newroz 2022 marca el 50 aniversario del Salto de Liderazgo y el proceso de inicio de la fundación del PKK. Así, este año de Newroz marca el quincuagésimo aniversario de la Marcha del Liderazgo Apoísta y del PKK. El Salto de Liderazgo Apoísta tuvo lugar en Newroz 1973. El Grupo Apoísta, que constituyó la base del PKK, con una reunión celebrada en la zona de la presa de Çubuk, en Ankara, durante el Newroz de 1973. Así, la resistencia y la verdad esclarecedora del Movimiento Apoísta por la Libertad surgió contra la opresión y la oscuridad del golpe fascista-militar del 12 de marzo de 1971.

Ahora que esta marcha de la verdad apoísta cumple su quincuagésimo año ha quedado claro que el Líder Apo es un Liderazgo de Newroz. El PKK nació y se desarrolló como un partido del Newroz. Por el pionero del Líder Apo y el PKK, el pueblo kurdo se ha convertido en un pueblo de Newroz con una lucha por la libertad que se ha librado durante los últimos 49 años. Esta es la primera vez en la historia del Kurdistán que un movimiento de liderazgo y partido por la libertad ha logrado continuar sin interrupción de esta manera durante cincuenta años y acumular éxitos históricos.

Sobre esta base, saludamos el giro del quincuagésimo año del Salto del Movimiento Apoísta y el nacimiento del Movimiento por la Libertad. Felicitamos al pueblo kurdo, a las mujeres y a la juventud por haber conseguido crear un Líder y un Partido que ha luchado sin descanso en condiciones increíblemente difíciles durante cincuenta años. Conmemoramos a los heroicos mártires de esta santa marcha de la libertad con respeto, dignidad y gratitud y honramos en las personalidades de los camaradas Haki Karer, Mazlum Dogan, Hayri Durmuş, Kemal Pir, Sakine Cansız, Mehmet Karasungur, Agît, Beritan y Zîlan. Les prometemos una vez más que vamos a cumplir sus objetivos y honrar sus memorias. Sin duda, el que más ha trabajado por esta sagrada marcha de la libertad, que ha continuado durante medio siglo, es el Líder Apo.

El líder Apo lanzó esta gran lucha y soportó la carga más pesada y llevó a cabo las tareas más difíciles. Él es quien nos ha liberado como militantes, partido y pueblo del atrasado sistema genocida, y nos ha recreado en la línea de una vida libre. Ha hecho sagrado este camino de la libertad y ha permanecido siempre iluminado, allanando el camino de la victoria. Por lo tanto, con nuestro profundo corazón no podemos mostrar nuestro respeto, amor y aprecio lo suficiente por él, por estas grandes obras y dedicación. El practicante veraz y pleno es aquel que comprende la verdad del Líder Apo profundamente y con éxito. Sabemos este hecho, y mencionamos que vamos a actuar en consecuencia en cualquier momento de este año 50 de lucha.

Nuestros heroicos mártires dieron el mayor apoyo a la Dirección durante este medio siglo de marcha por la libertad. Ellos fueron los mártires que hicieron irreversible la lucha y se convirtieron en los garantes de la victoria. Junto al Líder Apo, lo que verdaderamente educó, organizó, nos unió y dirigió fueron nuestros heroicos mártires. Los mártires dieron vida a nuestra resistencia y la determinación para el éxito. Sin ellos no podríamos hacer nada, ni siquiera dar un solo paso. Como movimiento y como pueblo, hemos nacido siguiendo los pasos de los mártires, y gracias a ellos hemos llegado hasta aquí. Por lo tanto, es esencial para nosotros comprender y aplicar con éxito la verdad de los mártires junto con la verdad del liderazgo.

Siempre conmemoramos a nuestros heroicos mártires con respeto y gratitud, y seguiremos recordándolos siempre. Nuestra marcha decidida y exitosa en el quincuagésimo año también se practicará sobre esta base fundamental.

Sin duda, nuestra principal resistencia ha sido nuestra heroica guerrilla que vivió y lucharon en la primera línea del sacrificio. Actuando con valor guerrillero y abnegación prácticas, las mujeres y los jóvenes kurdos, y todo el pueblo kurdo patriótico crearon esta heroica marcha que se desarrolla desde hace cincuenta años. Todos los pueblos oprimidos, especialmente los turcos, los pueblos árabe-palestino, armenio y asirio-sirio, los sectores oprimidos de la sociedad y de la humanidad democrática, aportaron un valioso apoyo y contribuciones a esta santa marcha por la libertad. En esta ocasión, saludamos con respeto y amor a todos los que contribuyeron a esta marcha de la libertad.

¿Cómo se produjo el nacimiento?

Sin duda, el Nacimiento del Liderazgo Apoísta en el Kurdistán no se produjo de repente ni sin esfuerzo. Como movimiento por la libertad, el PKK no nació ni creció fácilmente. Por el contrario, todo se vivió en medio de grandes dificultades e imposibilidades. Todas las condiciones eran desfavorables y funcionaban en nuestra contra. El pueblo kurdo estaba completamente inmerso en un proceso de extinción nacional. El sistema fascista, colonial y sistema genocida funcionaba perfectamente. En palabras del líder Apo “ni siquiera un solo kurdo quedaba que no hubiera sido traicionado contra su propio ser”. En un entorno así, soportando todas las dificultades y luchando contra las negatividades, el Líder Apo y el PKK lograron emerger. El pueblo kurdo, que fue puesto en una posición muy débil, también logró crear un fuerte liderazgo y Movimiento por la Libertad.

Como es sabido, el Kurdistán es una geografía donde la socialidad se desarrolló primero. El pueblo kurdo es uno de los pueblos más antiguos de la historia. La revolución neolítica liderada por las mujeres, la revolución agraria-campesina, se desarrolló en esta geografía de forma más profunda y el pueblo kurdo reveló en sumo grado el trasfondo histórico de estas revoluciones. El sistema de poder y estado, que es la desviación más profunda en la marcha histórica de la humanidad, surgió y se hizo dominante alimentándose de esta acumulación. Por esta razón, la invasión y los ataques ocupacionales ininterrumpidos llevados a cabo contra la geografía del Kurdistán. Los kurdos tuvieron que resistir constantemente estos ataques. Como resultado, la historia del Kurdistán ha sido la historia de la ocupación, la invasión y los ataques bélicos, y de la resistencia del pueblo contra estas ofensivas.

No vamos a describir ni explicar esta historia en detalle aquí. Sin embargo, conociendo los pasos básicos del desarrollo de la sociología histórica y en este contexto, tener una conciencia histórica es también necesario para reconocer correctamente al compañero y al enemigo correctamente, y para llevar a cabo una lucha exitosa por la libertad. A pesar de todos los ataques invasores y ocupantes y los fuertes saqueos que provocaron en la primera época, las comunidades que luego se identificaron con el nombre de kurdos no son débiles, sino todo lo contrario, son fuertes en muchos aspectos. Una situación similar puede expresarse en términos del primer período de la Edad Media. Los problemas y las negatividades en el Kurdistán comenzaron principalmente en el segundo periodo de la Edad Media. Aunque el pueblo kurdo era considerado como “la nación leal” en el Imperio Otomano y tenía ciertas oportunidades, esta situación cambió desde mediados del siglo XVII y las condiciones negativas contra ellos aumentaron.

La primera división permanente en el Kurdistán se experimentó entre el Imperio Otomano y el Imperio iraní desde el Acuerdo de Kasrı Şirin de 1639. Aunque los principados kurdos surgieron dentro del imperio, se convirtieron en un factor de división y colaboración con el enemigo ya que no podían permitirles estar unidos. Un proceso de agitación en el Kurdistán ha sido evidente desde principios del siglo XIX, cuando los ataques de la modernidad capitalista se dirigieron hacia Oriente Medio. La administración central otomana, debilitada por la modernidad europea, se dirigió al Kurdistán para recaudar más impuestos y sumar soldados, por lo que reocupó el Kurdistán durante los conflictos con los principados kurdos. Los principados kurdos oprimidos, por otra parte, se integraron en el sistema estatal y fueron abolidos por diversas políticas durante el reinado de Abdulhamid.

Durante la Primera Guerra Mundial, bajo el gobierno del Comité de Unión y Progreso, la Sociedad kurda, como todas las demás sociedades, fue gravemente oprimida. La mentalidad y la política turco-islámica que dominaba la administración otomana de la época, puso en marcha el proceso de genocidio contra los pueblos armenio, griego y asirio, así como contra el pueblo kurdo. Creado por Gran Bretaña y Francia tras la guerra de Oriente Medio, el sistema de estados-nación dividió el Kurdistán en cuatro partes y colocó cada parte bajo 4 estados-nación diferentes, y así, profundizó el proceso de negación y destrucción del pueblo kurdo.

En el segundo y tercer cuarto del siglo XX, se produjeron ataques genocidas en Kurdistán que fueron diseñados con este fin. Los estados de Irán, Irak y Siria, especialmente Turquía, aplicaron este plan genocida negando la existencia de los kurdos. Todas las resistencias que surgieron en cada parte del Kurdistán contra los mencionados ataques genocidas fueron derrotadas y aplastadas. Como resultado del Acuerdo de Argelia de 1975 entre Irán e Irak, la resistencia liderada por el KDP terminó en derrota. Así, ya no fue posible organizar nuevas resistencias en el Kurdistán basadas en los poderes soberanos tradicionales. El Kurdistán ha estado bajo una dominación colonial-genocida total, y su planteamiento pretendía eliminar por completo la existencia del pueblo kurdo.

Cuando la Dirección Apoísta entró en la escena histórica, propuso la base del análisis que partía de la concepción de Kurdistán como una colonia. Sin embargo, el Liderazgo pronto se dio cuenta de que las prácticas en el Kurdistán no eran muy similares a las prácticas coloniales clásicas de otros lugares, y que la situación era muy diferente y más grave. Por tanto, se centró en el concepto de genocidio, pero se vio que el genocidio en el Kurdistán no era similar a otros lugares. Por ejemplo, los pueblos armenio, asirio y griego fueron sometidos a un genocidio a base de masacres y exilio, pero su identidad nacional no fue negada. La política del genocidio kurdo, en cambio, niega la propia identidad nacional kurda junto con las masacres físicas, la deportación y los cambios demográficos, y prevé una fuerte asimilación. Eso incluye el genocidio cultural, y la aniquilación nacional. Esta práctica de genocidio nunca se ha experimentado en ningún otro país.

Es evidente que el genocidio cultural es la más grave de las prácticas genocidas generales. En el Kurdistán, hay una situación que va más allá del colonialismo clásico, para incluir la explotación económica basada en la dominación política y militar, y el genocidio clásico que incluye la masacre física y la deportación. No son sólo los recursos económicos los que son explotados y saqueados, sino también los valores nacionales y culturales kurdos. En este caso, no sólo hay masacre física y la deportación, sino también la práctica de destruir todos los valores humanos y nacionales, como la lengua, la cultura, la historia y la mentalidad, y luego, y sustituirlos con los valores nacionales de otros. En otras palabras, la existencia nacional kurda como identidad y los valores kurdos es destruida y sustituida por los valores turcos. La identidad kurda es aniquilada por políticas de asimilación multidimensionales y más severas, y los kurdos están siendo turquificados con un esfuerzo planificado y organizado. Esto no sólo destruye los valores nacionales de los kurdos que son uno de los pueblos más antiguos de la historia, sino que también crea una situación en la que el individuo kurdo “no puede ser uno mismo, no puede prever un futuro para sí mismo, sino pensar, trabajar y vivir para otros”. Este es el nivel de esclavitud impuesto al pueblo kurdo.

Esta era exactamente la situación en el Kurdistán cuando el liderazgo apoísta estaba emergiendo. La situación concreta, o las condiciones objetivas, son completamente contrarias y ineficaz para la nacionalización kurda. Bajo la expansión capitalista colonial-genocida, la nacionalización turca, árabe y persa tiene lugar en el Kurdistán en lugar de la nacionalización kurda.

Sobre esta base, la existencia del pueblo kurdo está siendo gradualmente destruida y borrada de la historia. No hay casi ningún individuo y valor kurdo que no se vea afectado por esta situación. En resumen, todo es negativo y pesimista para la existencia y la libertad. El Liderazgo Apoísta, que nació sobre la base de la determinación de este hecho, existió y se desarrolló no apoyándose en la objetividad existente, sino en contradicción y en conflicto con ella. Por lo tanto, existió y se desarrolló no sobre la base de las posibilidades y oportunidades que ofrece la objetividad, sino sobre la base de la conciencia, la organización y la acción de los dirigentes, los cuadros y el pueblo.

La personalidad del líder Abdullah Öcalan siempre fue de esceptisismo hacia la vida atribuida desde su infancia, y buscaba algo diferente. Habiendo observado los problemas en la familia y la sociedad, buscaba nuevas soluciones. Mientras realizaba sus búsquedas en base a un enfoque religioso en el entorno de Amara y Nizip, conoció las ideas de izquierda y se convirtió en socialista mientras estudiaba en la Escuela Profesional de Registro de la Propiedad y Catastro en Ankara. Poco después, conoció la comunidad kurda de Amed y las tendencias políticas de la sociedad más de cerca. En Estambul, tuvo la oportunidad de observar de cerca la realidad de Turquía y su movimiento democrático-revolucionario.

El líder Apo, tuvo un período de reclusión en Ankara en la Prisión de Mamak, donde estuvo recluido durante siete meses desde abril de 1972. Él continuó su concentración intelectual, que profundizó aquí, en la casa donde vivía junto con Haki Karer y Kemal Pir en el invierno de 1972-73, y cuando llegó a la conclusión de que “Kurdistán es una colonia”; y lo expresó, se desmayó ligeramente. Haki Karer y Kemal Pir fueron los primeros en escuchar esta palabra, en ver la verdad del Liderazgo, y en rendirle lealtad a él por completo.

Más tarde, sobre la base de esta definición se formó el Grupo Apoísta expresando esta idea a cinco jóvenes kurdos, incluyendo al camarada Fuat. Todos los avances en el Kurdistán se han llevado a cabo sobre la base de este trabajo de concienciación y organización.

Cuando se observa con atención, se puede ver que este salto de Liderazgo tiene la forma de un renacimiento completo. Se basa en la autoeducación, la concentración intelectual, una nueva conciencia, rompiendo con el sistema existente y convirtiéndose en un individuo libre.

Cuando el Líder Apo alcanzó la conciencia de libertad, esencialmente rompió con el sistema de poder y estado de cinco mil años y del orden de modernidad capitalista de quinientos años y comenzó a crear un nuevo sistema de vida libre sobre la base de la libertad kurda.

Romper con el orden existente es esencial para participar en el Movimiento Apoísta. La participación en el Líder Apo y en el Movimiento Apoísta requería una ruptura con todo del sistema existente. Esto, en esencia, significaba una revolución de la personalidad.

Contra la destrucción de la sociedad kurda sobre la base del genocidio cultural, el Movimiento Apoísta inició el proceso de liberación del pueblo kurdo uno a uno sobre la base de la revolución de la personalidad.

Kemal Pir dijo que hablaban durante tres horas si era necesario, o trescientas horas si era necesario, para permitir que una persona participara en el grupo. Sin duda, esta situación tiene dificultades para romper con el orden adscrito. Los grupos que tienen una mentalidad chovinista y socialchovinista en Turquía en su mayoría ridiculizan a la Agrupación Apoísta recién formada con su enfoque supremacista y su arrogancia; Los nacionalistas kurdos primitivos y reformistas, por otro lado, intentaron exponer al grupo como un “agente” del enemigo haciendo varias adscripciones. Incluso su padre le aconsejó al líder Apo: “Escuché que te convertiste en un activista kurdo, esto es peligroso, es mejor ser izquierdista como lo eras antes”. El proceso de Nacimiento y Agrupamiento del Liderazgo Apoísta ha avanzado luchando contra todos estos efectos del genocidio cultural y superando las dificultades.

¿Cómo han sido estos 49 años?

Las circunstancias iniciales muestran claramente cómo la histórica Marcha del Liderazgo de 49 años se produjo luchando contra grandes dificultades y obstáculos. No es difícil ver que la mentalidad y la política fascista, colonialista y genocida atacaron con todas sus fuerzas desde el primer momento para estrangular el nuevo nacimiento libertario. Sin duda, los primeros ataques se produjeron a nivel ideológico, intentando ahogar la naciente ideología basada en la libertad.

Los ataques ideológicos contra el Movimiento Libertario Apoísta se llevaron a cabo en dos dimensiones. La primera encuadra el ataque del socialchovinismo turco, basado en la hegemonía colonial-genocida de Turquía sobre el Kurdistán. La otra comprende el ataque del primitivo nacionalismo kurdo primitivo basado en la dominación tribal-feudal sobre la sociedad kurda, y el nacionalismo kurdo reformista-sumiso basado en la pequeña burguesía asimilada creada por el capitalismo colonialista-genocida en el Kurdistán. Considerándose dueños de Kurdistán y de la sociedad kurda, estos movimientos llevaron a cabo un ataque muy violento contra la recién surgida ideología apoísta de la libertad. Fue tan intenso que la lucha ideológica sobre esta base llegó a veces al punto de la lucha y el conflicto. Al final, el Grupo Apoísta se convirtió en el vencedor de esta justa y eficaz lucha ideológica.

Habiendo visto que el socialchovinismo y el nacionalismo kurdo primitivo-reformista fracasaron frente a la agrupación ideológica apoísta, el Estado-nación turco tuvo que elevar el nivel de sus ataques a una guerra de inteligencia, que inició a partir de la primavera de 1977. A pesar de los ataques llevados a cabo por la República Turca en Antep y Ankara, no consiguieron destruir el Grupo Apoísta a pesar de que uno de los principales cuadros del grupo, Haki Karer, fue asesinado en Antep el 18 de mayo de 1977. En este contexto, y paralelamente al ataque de las fuerzas fascistas paramilitares del MHP contra el movimiento juvenil revolucionario en Turquía, se llevó a cabo un ataque contra las estructuras, instituciones e individuos que se convirtieron en agentes del Movimiento por la Liberación que se desarrollaba en el Kurdistán. Sobre la base de las resistencias de Hilvan y Siverek, la lucha revolucionaria se movilizó contra estas estructuras e instituciones, y como resultado, emergió la dirección del PKK y de este modo también una nueva resistencia popular kurda.

Se sabe que la respuesta del sistema colonial-genocida a este avance fue el golpe fascista-militar del 12 de septiembre de 1980. Sobre esta base, el objetivo era aplastar al PKK creando una traición dentro del movimiento por medio de torturas en la cárcel de Diyarbakır que condujeran a las confesiones de sus integrantes con el fin de quebrar el espíritu apoísta. Este plan de ataque colonial-genocida fue derrotado con la Gran Resistencia de la Cárcel de Diyarbakır en 1982, el trabajo preparatorio en el exterior bajo la dirección del líder Apo y el Salto Guerrillero Revolucionario del 15 de agosto de 1984.

A partir de entonces, la OTAN se puso en marcha y, desde 1985, comenzó la guerra colonial-genocida contra el PKK en el Kurdistán. Sobre esta base, se llevó a cabo un ataque planificado internacionalmente contra el PKK durante el período 1987-88: declarando el Estado de Emergencia, organizando el Caso Dusseldorf en Europa y tratando de resucitar la traición. Sobre esta base, se pretendía que la guerrilla fuera aplastada, que el Líder Apo fuera neutralizado, y que el PKK, que no podía ser juzgado y condenado en Diyarbakır, fuera juzgado y condenado en Alemania. La resistencia guerrillera, especialmente en manos del líder Apo y de la resistencia en las cárceles de Europa, desbarataron este plan de ataque y finalmente no tuvo éxito. El segundo plan de ataque de la OTAN contra el PKK fue ‘la Guerra del Sur’ en octubre de 1992. En el marco de la ‘Operación Fuerza Martillo’, esta guerra se llevó a cabo asegurando la formación de la Región Federal del Kurdistán en Irak con la participación del Estado turco, y con el ataque conjunto del ejército turco, el KDP y los peshmerga del YNK. De esta manera trataron de impedir la entrada del PKK en el Kurdistán del Sur o Kurdistán iraquí, de destruir su potencial para crear zonas liberadas y de cercar y reducir al PKK en el Kurdistán del Norte o Kurdistán turco. Sin embargo, no lograron sus objetivos.

El último ataque planificado por la OTAN contra el PKK fue el ataque de la conspiración internacional que comenzó el 9 de octubre de 1998, y que aún continúa. Este ataque, planificado y coordinado institucionalmente por los EE. UU., tenía como objetivo directo al líder Abdullah Öcalan. Utilizó el apoyo de todos los gobiernos y fuerzas estatales que necesitaba, aplicando numerosos métodos diferentes simultáneamente para llevar a cabo un ataque con el objetivo de su aniquilación dentro del sistema İmralı. El objetivo del ataque era liquidar al PKK neutralizando al líder Apo, y así lograr el genocidio kurdo.

Nuestro partido, nuestro pueblo y nuestros amigos han librado una lucha implacable por la libertad y la democracia bajo el liderazgo del líder Apo durante 24 años contra este ataque en Turquía, llevado a cabo por los gobiernos de Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit y Tayip Erdoğan. Esta conspiración, cuyo objetivo era destruir al líder Apo en un solo día, resultó infructuosa al extenderse durante un período de 24 años. Sin duda, el genio del líder Apo, su postura decidida, su creatividad y el cambio de paradigma que provocó desempeñaron un papel decisivo en esta resistencia contra la conspiración internacional, que es la resistencia más importante y significativa del pueblo kurdo y de la historia de la humanidad. Además, la resistencia de autodefensa, que se llevó a cabo bajo el lema ‘No podéis oscurecer nuestro sol’, y las decenas de miles de mártires heroicos de esta resistencia de 24 años, formaron un círculo de fuego a su alrededor defendiendo al líder. Durante 24 años, nuestras heroicas fuerzas guerrilleras, los movimientos de mujeres y de jóvenes, nuestro pueblo patriótico en todos los ámbitos de la vida y nuestros amigos revolucionario-demócratas han trabajado ininterrumpidamente para derrotar la conspiración internacional y romper el sistema de aislamiento y tortura de İmralı. El enfoque de la libertad apoísta y el PKK, que no pudo ser juzgado y condenado en los tribunales de Diyarbakır y Düsseldorf debido a esta resistencia, fue juzgado y condenado en İmralı sobre la base de una conspiración internacional. Sin embargo, debido a la resistencia total del movimiento y a la teoría de la modernidad democrática escrita por el líder Apo, la mentalidad y la política machista, fascista, colonial y genocida fueron condenadas en esta resistencia y arrojadas al basurero de la historia.

La historia de 49 años del Movimiento Apoísta, que surgió con grandes dificultades, ha conformado una lucha implacable; lidió con estas grandes dificultades y las venció. Cada año ha sido testigo de una lucha mayor y más implacable que la del año anterior. La Gran Marcha de la Libertad, que dura 49 años, se ha logrado gracias a una gran y persistente lucha que ha superado las dificultades y los obstáculos año a año. A pesar de todo tipo de dificultades y obstáculos experimentados tanto dentro como fuera, la lucha por la libertad y la democracia bajo el liderazgo del líder Apo y el PKK ha continuado incesantemente. En 49 años, el pueblo kurdo ha logrado avances muy importantes de gran valor para las mujeres y la humanidad. Podemos resumir brevemente algunos de los principales desarrollos que se han creado en 49 años.

Sin duda, uno de ellos es el propio nacimiento del líder, que tuvo lugar en el entorno más difícil de la historia. En los tres primeros años, el líder Apo logró crear una fuerte línea de libertad y un grupo revolucionario en Ankara. En el cuarto y quinto, el grupo apoísta logró regresar al Kurdistán y convertirse en el Movimiento Juvenil Revolucionario del Kurdistán. En el sexto año, los días 26 y 27 de noviembre de 1978, el grupo convocó el Congreso Fundacional en la aldea de Fis en Lice y formó el Partiya Karkerên Kurdistan (Partido de los Trabajadores del Kurdistán-PKK). El PKK se fundó durante el proceso histórico de la Resistencia de Hilvan y se dio a conocer al pueblo kurdo y al público durante la Resistencia de Siverek.

En el octavo año de su surgimiento, el movimiento apoísta hizo que el enemigo fascista genocida diera el golpe fascista-militar del 12 de septiembre, y tuvo que tratar de prolongar su vida reestructurándose. En su décimo año, por un lado, lanzó la victoriosa Resistencia de las Cárceles contra el régimen fascista-militar del 12 de septiembre, y por otro lado, dio un importante apoyo a la resistencia del pueblo palestino contra el sionismo en el Líbano. En su duodécimo año, llevó la Gran Resistencia de las Cárceles a las montañas y a la guerrilla al realizar la Irrupción Guerrillera Revolucionaria del 15 de agosto, y sacudió los cimientos del sistema turco afiliado a la OTAN. Como resultado de la gran resistencia guerrillera y de la lucha ideológica que avanzó sobre esta base, comenzaron los levantamientos populares y surgió la Revolución del Renacimiento Nacional en el año decimoséptimo.

La Revolución del Renacimiento Nacional, que comenzó en 1990, es un acontecimiento muy importante y un punto de inflexión histórico para la historia del Kurdistán y del pueblo kurdo. Incluye la aparición de la resistencia popular y la guerrilla. Se refiere al hecho de que las rupturas individuales con el sistema genocida colonial experimentado hasta entonces alcanzaron una estructura de base y llegaron al nivel nacional. Significa que los kurdos rompieron con la nacionalidad turca que se les había impuesto e iniciaron la lucha por la nacionalidad democrática kurda. Este proceso, que se desarrolló bajo el liderazgo de las mujeres kurdas, es también el inicio de la Revolución de las Mujeres por la Libertad. Tanto la guerrilla de las mujeres como la organización de mujeres avanzaron notablemente en este periodo, en el que se desarrolló la ideología de la liberación de la mujer.

El líder Apo y el PKK declararon un alto el fuego unilateral antes de las celebraciones de Newroz de 1993, e iniciaron el proceso de solución democrática de la cuestión kurda. Sin embargo, como consecuencia de un sabotaje bien organizado por bandas internas y externas, este intento de alto el fuego no dio el resultado previsto, por lo que posteriormente se inició una guerra generalizada y violenta. La gran resistencia guerrillera entre 1993 y 98 se llevó a cabo en forma de campaña contra los ataques de exterminio y liquidación llevados a cabo por el gobierno turco bajo el lema ‘O se acaba o se acaba’. Es importante entender correctamente este proceso de conflicto, que es el mayor acontecimiento militar de la historia de la República Turca y del Kurdistán.

En el vigésimo sexto año, el líder Apo y el PKK se enfrentaron a la conspiración internacional organizada y ejecutada por la Administración estadounidense. Durante los últimos 24 años, han llevado a cabo una resistencia implacable contra los planes de destrucción y liquidación del mencionado ataque conspirativo, que comenzó el 9 de octubre de 1998. En dicha resistencia histórica, anularon la destrucción dirigida contra el líder Apo y desbarataron todo tipo de planes y artimañas subversivas. Con el cambio de paradigma y la teoría de la modernidad democrática, el líder Apo juzgó y condenó el sistema conspirativo. Al final, el movimiento hizo que el liderazgo de Apo pasara de ser un liderazgo nacional kurdo, a la siguiente etapa, una universal, y se convirtió en el liderazgo de todos los oprimidos, en particular de las mujeres. Al iniciarse la Revolución de Rojava el 19 de julio de 2012, experimentamos la aplicación práctica del nuevo paradigma y revelamos una praxis revolucionaria que se ha convertido en una fuente de moral para toda la humanidad.

Bajo el liderazgo del líder Apo y el PKK, se ha llevado a cabo una campaña de resistencia durante los últimos ocho años defendiendo a toda la humanidad contra el ISIS. Esta campaña, encarnada en la resistencia de Makhmur, Shengal y Kobane, desempeñó un papel histórico al derrotar al ISIS y fundar la alianza democrática del pueblo kurdo con los demás pueblos de la región, especialmente con los árabes, creando importantes resultados. El significado histórico de este proceso, que aún continúa en la actualidad, se comprenderá mejor en el futuro. La lucha contra el genocidio llevado a cabo por el ISIS sobre la comunidad kurda yazidí, especialmente en Shengal, ha limpiado una mancha negra en la humanidad.

En el ámbito de la resistencia contra la conspiración internacional, desde hace siete años también se lleva a cabo una resistencia contra el ‘plan de acción de destrucción’. Aquellos que planearon poner de rodillas al pueblo kurdo y a sus dirigentes con este ataque, que es uno de los más brutales de la historia, se han arrodillado hoy frente a la Verdad Apoista. Frente a nuestra heroica resistencia guerrillera, la Administración del AKP-MHP experimentó una derrota sin igual en Garê en febrero de 2021. Frente a la resistencia guerrillera en las montañas de Metina, Zap y Avaşin en 2021, la Administración del AKP-MHP ha llegado al punto de colapso. El final del actual gobierno fascista del AKP-MHP no será muy distinto al que han sufrido casi 20 gobiernos en los últimos 49 años. Quizás será mucho más amargo, como ha sido el final de dictadores fascistas similares en otros ámbitos.

Éxitos de estos 49 años

Hasta ahora, hemos tratado de resumir el proceso de nacimiento del liderazgo y su incesante lucha durante estos 49 años. También hemos expresado brevemente la evolución que tuvo lugar con los ataques coloniales y genocidas. No hay duda de que los últimos 49 años han aportado mucho al pueblo kurdo, a la sociedad y a la humanidad. En primer lugar, sabemos muy bien que la realidad del líder Apo y del PKK ha sido uno de los temas más importantes que se han discutido en el Kurdistán, en Turquía y en el mundo entero en estos últimos 49 años. También está claro que en los próximos cincuenta años, estas discusiones mejorarán y serán más significativas, porque a medida que pasan los días las enfermedades de la modernidad capitalista se multiplican, y el sistema gobernante y estatista va experimentando una completa desintegración y colapso. Por otra parte, no hay solución y modelo más eficaz y holístico que la alternativa creada en el Kurdistán y formulada por el líder Apo. Toda la atención se concentra en ‘la Verdad Apoísta’ y la Revolución por la Liberación del Kurdistán.

Sin duda alguna, no podemos explicar aquí en todos sus aspectos y detalles, lo que las acciones del líder Apo y del PKK, que han tenido lugar durante los últimos 49 años, han aportado al pueblo kurdo, a los pueblos de Oriente Medio y a la humanidad. Sin embargo, es necesario detenerse en los desarrollos y logros más importantes que estos 49 años han aportado. Indudablemente, el nacimiento del liderazgo en el Kurdistán es una revolución en sí misma. Es una revolución de seres humanos libres, por lo que señala el inicio de un nuevo proceso revolucionario en la sociedad kurda. Por lo tanto, existe una revolución por la libertad en el Kurdistán desde hace 49 años. La llamamos la ‘Revolución de la Libertad Apoísta’. El líder Apo definió esta revolución como la ‘Revolución de la Verdad’. Afirma que la Revolución de la Verdad es también una revolución mental y de formas de vida. Esto significa que desde hace 49 años se está produciendo un cambio continuo de mentalidad y estilo de vida en el Kurdistán. La vieja mentalidad y el estilo de vida pertenecientes a las potencias coloniales-genocidas y sus colaboradores han sido destruidos, y en su lugar se ha construido una mentalidad y un estilo de vida apoístas. Es indudable que lo más importante es detenerse en estas cuestiones en primer lugar, y evaluar los nuevos desarrollos que han surgido sobre esta base.

En este marco, se han producido cambios y desarrollos muy importantes para el pueblo y la sociedad kurdos en los últimos 49 años. Puede que no parezca evidente cuando se vive en él, pero que se han producido esos cambios y desarrollos es incuestionable. Se han producido cambios importantes y significativos para todo el pueblo y la sociedad, tanto para los hombres como para las mujeres, en cuanto a la mentalidad, los juicios de valor, las medidas de rechazo y aceptación, la estructura moral y cultural o las prácticas de coraje y abnegación. Puede que estos cambios no se hayan producido en la medida preferida, y también puede que haya muchos rasgos que todavía evaluamos como erróneos; sin embargo, nada de esto ensombrece la gran ‘Revolución de la Verdad’ en el Kurdistán.

Sin duda, al observar los cambios que el líder Apo y el PKK han creado en el pueblo y la sociedad kurda, la mayoría son en la psique, la emoción, el pensamiento, el comportamiento, las relaciones sociales y las prioridades de valor. Tenemos que mirar. Porque se está produciendo un cambio revolucionario a nivel paradigmático en Kurdistán. Por ejemplo, en los últimos 49 años, ha habido modificaciones significativas en los efectos del genocidio cultural. El extremo de hace 49 años con kurdos individualistas, orientados a la familia, sin esperanza, impredecibles, inconscientes, desorganizados, tímidos, se han ido. En su lugar nació un espíritu de libertad, conciencia, voluntad, moralidad, cultura, que da mayor importancia y prioridad a los valores nacionales y sociales. Surgió un gran pueblo kurdo, valiente y abnegado. Tiene una mentalidad y un comportamiento liberal y democrático. Se ha desarrollado una nueva nacionalización y socialización kurda. Un nuevo patriotismo con medidas patrióticas mejoradas. Con más comprensión y nivel.

Por supuesto, el área más obvia y concreta de observar el cambio social es lo que se vive en las mujeres. Porque la condición de la mujer en la sociedad refleja la situación real de ella. Cuando miramos el tema desde este punto de vista, el cambio individual y nacional en las mujeres kurdas y por lo tanto en la sociedad kurda con Apo y el PKK ha mejorado el desarrollo. Hay una diferencia entre las mujeres kurdas de hace 49 años y las de hoy. La mujer kurda, que hace nueve años no podía salir de su casa y participar en actividades sociales, hoy es más significativa y está experimentando una revolución de libertad profunda. Es muy consciente y organizada, participa en la vida social y política en un nivel pionero. Ha desarrollado su propia organización única y autodefensa. Ha habido cambios radicales en la visión de la sociedad sobre las mujeres y sus juicios de valor. La conciencia de la mujer, la organización y su sacrificio determina las dimensiones de la nueva sociedad. Es básicamente una vida libre basada en el tamaño de las mujeres, donde se forma la verdad, el nuevo individuo libre y la sociedad democrática. La idea de la mujer y el hombre libre está tomando forma.

La crítica y la autocrítica son uno de los temas más importantes en los que se observa el cambio en el individuo y la sociedad kurdos. Se ha ido el individuo rígido y pendenciero del pasado, y en su lugar la crítica y la autocrítica basada en valores sociales ha hecho surgir al individuo y la sociedad. Bajo el liderazgo del líder Apo y el PKK, se ha desarrollado tanto un poder de crítica como un una cultura de autocrítica. Quien ve los errores y las carencias de la vida y la lucha, acepta la autocrítica. Con esto, ha surgido una estructura humana consciente y flexible que tiene el poder de cambiar. Mientras analiza el pasado, el líder Apo señala a “la persona que dispara su vecino por un pollo sin dudarlo, pero ni siquiera mueve el dedo por el patria y libertad”. Ahora, está claro que son reemplazados por un nuevo tipo de persona, que se une al prójimo, se junta, discute los problemas de la patria y la libertad, y participa en la organización y acción conjunta. Así, los juicios de valor, la ética de la vida y del trabajo del pueblo kurdo ha experimentado un cambio serio. El individuo tiene más sociabilidad, conciencia y sentido de responsabilidad. Así es la nueva persona, y la nueva sociedad.

Es un hecho evidente que la dirección, los principios y las medidas de todo este cambio en la sociedad están determinados por la Verdad del Líder Apo. Por lo tanto, la Verdad del Líder Apo, que fue aceptada por la inmensa mayoría de la sociedad kurda y difundida a todos los pueblos y los oprimidos, debe considerarse como el desarrollo más importante de los 49 años. Es un hecho claro que el PKK es un movimiento de liderazgo; es un movimiento que hasta el día de hoy fue creado, desarrollado y dirigido por el Líder Apo, y toma todos sus principios y medidas de su persona. La juventud intelectual kurda reveló el más importante desarrollo histórico al crear un líder de la libertad en el Líder Apo. En este contexto, el nacimiento del liderazgo apoísta es esencialmente uno con carácter nacional desde el principio. No puede ser visto de otra manera.

El líder Apo explicó su avance en el Newroz de 1973 como conmemoración de los recuerdos de Mahir Çayan, Deniz Gezmiş y İbrahim Kaypakkaya, líderes asesinados del movimiento revolucionario en Turquía, y así llenó la vacante experimentada en el liderazgo. Más tarde, se orientó hacia el Kurdistán y fundó el PKK, al que llamó “Fundación para la memoria de Haki Karer”. A principios de julio de 1979, tras partir a Oriente Medio, el PKK se convirtió en un partido guerrillero con las actividades en el campo de Líbano-Palestina contra el régimen fascista-militar del 12 de septiembre. Mientras que el Primer Nacimiento de la Dirección se refiere principalmente a la creación de una conciencia teórica y una línea ideológico-política, el Segundo Nacimiento de la Dirección se basó principalmente en el progreso de la línea militar y la guerra de guerrillas. Ambos procesos de liderazgo son característicamente nacionales. Por lo tanto, el significado y el valor de estos dos procesos para el Kurdistán y la humanidad es de importancia histórica.

El Nacimiento de Liderazgo más profundo realizado por el Líder Apo es el Tercer Nacimiento que tuvo lugar debido a la transformación paradigmática que conceptualizó en el proceso İmralı. La dimensión más importante de este concepto intelectual se produjo por la caída del socialismo real y el ataque de la conspiración internacional. Esta vez, en comparación con el Primer Nacimiento, el enfoque autocrítico del Líder Apo sobre los problemas que enfrentaba el pueblo kurdo en la década de 1970, se convirtió en un enfoque autocrítico sobre los problemas a los que se enfrentaba toda la humanidad. Por lo tanto, el resultado que surgió concernía a todos, incluyendo la solución de los problemas de libertad y liberación de todos los pueblos oprimidos, y así el Tercer Nacimiento de Liderazgo adquirió un carácter universal. Mientras las fuerzas reaccionarias internacionales pretendían neutralizar al Líder de la Libertad Kurda con un ataque conspirativo, por el contrario esta vez, se enfrentó a un liderazgo que mostraba a todos los desdichados del mundo el camino de la liberación y la libertad.

Está claro que el concepto clave del Nacimiento del Primer Liderazgo ha sido “el Colonialismo” y del Segundo ha sido “la guerrilla”, mientras que el concepto clave del Tercer Surgimiento del Liderazgo ha sido “la democratización”. El marco teórico y programático revelado por el análisis de “El Kurdistán es una colonia” ha alcanzado una línea estratégica y táctica con la definición de “resistencia guerrillera”. Así como de la definición de una “solución democrática”, por otra parte, reveló una nueva forma de resolver la cuestión kurda en el contexto de la perspectiva teórica y táctica en la lucha contra la conspiración internacional. Este estilo, que se considera válido para la solución del problema kurdo en las condiciones de la modernidad capitalista, se ha convertido en un modelo para resolver todos los problemas sociales, especialmente los de las mujeres.

A partir de esta definición, el líder Apo reevaluó la sociedad y su progreso histórico-sociológico. Definió la “Gobernanza democrática” como el autogobierno de la sociedad, separado del poder y del Estado. Partiendo de este planteamiento básico, convirtió al “Confederalismo democrático” como modelo de gobierno no estatal en una teoría conceptual, y “La autonomía democrática” como modelo de resolución basado en la sociedad. Reconociendo que el socialismo incluye los principios de igualdad y solidaridad, basados en la libertad y la diversidad, y no puede con el poder de los mecanismos estatales, que son herramientas de opresión y explotación, definió el “Socialismo Democrático” resolviendo el dilema de objetivos-métodos de la lucha por la libertad y la igualdad, y definiendo una metodología. Sobre la base de todos estos análisis conceptuales y teóricos, definió a la “modernidad democrática” frente a la “modernidad capitalista”, y transformó al PKK que pasó de ser un partido orientado al poder y al Estado en uno democrático-socialista basado en la libertad de las mujeres y la ecología social.

Por un lado, el profundo enfoque autocrítico y el proceso de cuestionamiento que el líder Apo pasó bajo las condiciones de Imrali pusieron al PKK en condiciones de superar el poder y el sistema estatal y dirigir una lucha exitosa contra la conspiración internacional. Por otra parte, ha trazado el camino de la liberación y la libertad a todos los oprimidos creando la teoría, el programa y la estrategia de una resolución democrática, como alternativa a todos los problemas sociales causados por el sistema de poder y el Estado. Como resultado, el PKK experimentó un cambio, transformación y renovación radicales y el líder Apo se universalizó mostrando el camino de la salvación para los oprimidos de todo el mundo. Así, el surgimiento inicial que lideró la clase obrera y la nación kurda, se convirtió en pionera para todos los oprimidos del mundo con el Tercer Nacimiento. En este contexto, el Nacimiento de Liderazgo, que es una progresión para los kurdos, se ha convertido en un desarrollo y logro histórico para todos los oprimidos. Es precisamente esta progresión en el Liderazgo la que tiene un impacto cada vez mayor a nivel global cada día y año que pasa, y tanto es así que el Siglo XXI se ha convertido en el Siglo del Liderazgo Apoísta.

Cabe destacar que uno de los logros más fundamentales de los últimos 49 años con el nacimiento histórico del liderazgo y el desarrollo de la Revolución de la Verdad, es la dirección del partido y de la guerrilla. En cuanto al partido, el PKK y el PAJK son indicadores que hacen que la línea apoísta sea activa y organizada. Por otro lado, la guerrilla se refiere a la autosacrificada línea militante y el estilo del partido. En otras palabras, la dirección del PKK y del PAJK se organiza como una guerrilla militante abnegada y se convierte en la principal fuerza de autodefensa y liderazgo del pueblo kurdo y de las mujeres tanto en la práctica como en la mentalidad. La autodefensa del pueblo y de las mujeres, dirigida y organizada por la guerrilla militante y abnegada, se combina con la dirección del partido.

Si se mira con atención y se evalúa en consecuencia, las dimensiones revolucionarias encarnadas en el PKK y el PAJK son tan altas que se basan completamente en el elemento del militante abnegado. Aunque se llamen partidos, son fundamentalmente diferentes de los existentes hoy en el mundo, ya sea en la derecha o en la izquierda de la política. Se trata de un nuevo tipo de dirección de partido. Del mismo modo, la guerrilla encarnada en HPG y YJA-Star existe en términos de abnegación y libertad y es diferente de otras experiencias históricas de guerrilleras. Esto debe verse y entenderse claramente. Así es como la presencia del partido y de la guerrilla, que proporcionan un progreso y un crecimiento continuos en Kurdistán, son invencibles. Por muchas imposiciones y ataques que se hagan contra esta realidad, ningún tipo de poder podrá destruir esta realidad del partido y la guerrilla y la línea militante abnegada que constituye su esencia.

Hemos abordado brevemente la importancia histórica de la Revolución del Renacimiento Nacional que comenzó en la década de 1990 y se desarrolló después para la existencia y la nación democrática de la sociedad kurda. Se trata de uno de los más importantes y continuos de los últimos 49 años. Asimismo, también afirmamos que la Revolución por la Libertad de las Mujeres comenzó con este proceso. La Revolución de la Verdad Apoísta está compuesta por estas dos revoluciones y que se plasman en la Revolución por la Libertad de Rojava en nuestros tiempos. En particular, la de las mujeres se revela como la más profunda y efectiva de la historia, y como una realidad revolucionaria en curso.

A medida que la crisis y el caos del sistema de la modernidad capitalista se profundiza y amplía siendo el método más brutal de opresión y explotación orquestado por una mentalidad y política, la lucha contra este sistema crece y se expande por la libertad e igualdad de todos los segmentos oprimidos de la sociedad, especialmente las mujeres. Como en el caso de las kurdas, queda claro que el segmento social que más se opone al sistema capitalista es el de las mujeres. Sus circunstancias han mejorado la conciencia, la organización y la acción de las mujeres en todo el mundo. Hoy, muchos círculos aceptan y afirman que el siglo XXI es el de las mujeres, y que éste no hará más que aumentar. Sin duda, en este periodo de progreso, las kurdas y el Movimiento de Mujeres Libres están en primera línea. La Revolución por la Libertad del Kurdistán, dirigida por el Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistán ha progresado y ha sido una fuente de fuerza moral e inspiración para toda la humanidad oprimida, especialmente para las mujeres. Esta lucha en el Kurdistán da esperanza, entusiasmo y motivación a todo el mundo.

Es evidente que esto se debe a la ruptura radical del Movimiento de Mujeres Libres del Kurdistán con la mentalidad y el sistema dominados por los hombres, y su objetivo de una vida libre tejida en torno al fenómeno de las mujeres libres, y su desarrollo como revolución. Es el propio líder Apo quien revela con más fuerza la profundidad del sistema de esclavitud impuesto a las mujeres, quien estructura la mentalidad, la teoría, el programa, la estrategia y el estilo del paradigma de ellas. Por lo tanto, la Revolución por la Libertad de las Mujeres en el Kurdistán tiene teóricos concretos, un programa fuerte y claro, estrategias y tácticas que han demostrado ser aplicables en la práctica. Estructuras organizativas pioneras y concretas como PAJK, KJK y YJA-STAR se han creado para esta causa. Hay miles de mártires heroicas y una gran acumulación de experiencia provocada por las difíciles condiciones. Es uno de los mayores y más eficaces logros de los 49 años de lucha milagrosa. El principal desarrollo y movimiento que hizo invencible a la Revolución y que la extendió a toda la humanidad es la Revolución de las Mujeres por la Libertad. Está claro que esta situación seguirá fortaleciéndose en el próximo período.

Por supuesto, crear la propia resistencia en 49 años es uno de los mayores logros. El entreguismo, el reformismo y el sometimiento creados por los ataques del genocidio cultural se han roto, y en su lugar, se ha formado una actitud duradera, valor, abnegación y una cultura de resistencia en el heroísmo. El tipo de kurdismo que critica el líder Apo que no hace nada por la patria y la libertad, ha sido superado, y en su lugar decenas de miles de militantes viven y luchan en la abnegación y un nuevo pueblo ha entrado en existencia. En cuanto a la ética abnegada, la medida del revolucionarismo y el patriotismo se elevaron en el Kurdistán. Un ser humano que se siente responsable de su patria y nación, que piensa y lucha sobre esta base, se ha revelado.

Está muy claro que el PKK es un movimiento heroico tanto en el sentido nacional como en la línea de la libertad. Tiene más de cincuenta mil mártires heroicos. Hizo lo que ninguna otra organización pudo hacer y llevó a cabo la Gran Resistencia del Calabozo de 1982, que se encarnada en la acción del 14 de julio de Death Fast (Muerte rápida) contra el golpe fascista-militar del 12 de septiembre. Asimismo, mientras otras organizaciones no daban ningún paso, el PKK inició y logró la Irrupción Guerrillera del 15 de agosto. El PKK y el pueblo kurdo han resistido todos los ataques fascistas-genocidas y los ataques conspirativos internacionales durante 24 años. En resumen, la resistencia histórica de las mazmorras, el Salto Guerrillero del 15 de agosto, y una línea heroica y una cultura de resistencia creada por la lucha contra la conspiración internacional son los principales determinantes de toda esta resistencia. Ningún poder puede romper este espíritu de resistencia ni destruir su cultura.

También hay importantes desarrollos políticos permanentes en el Kurdistán, Turquía, el Oriente Medio y en el mundo que se derivan de los 49 años de liderazgo y de la lucha del PKK. El estatus político kurdo reconocido en el Kurdistán del Sur surgió como resultado indirecto de la lucha del PKK. Aunque algunos no acepten este hecho y traten de tergiversarlo, esto es lo que esencialmente lo que ha ocurrido. Este estatus se creó con la intención de luchar contra el PKK, y el Estado turco dijo “sí” y lo aprobó con este fin. Por otro lado, la Revolución por la Libertad de Rojava tuvo lugar como resultado directo de la lucha del PKK y ha avanzado hasta el día de hoy. Está claro que esta revolución se basa en la acumulación de veinte años de trabajo realizado por el Líder Apo, y se desarrolla bajo la influencia de su Liderazgo y del PKK en todos los aspectos, y se basa en el paradigma de la Modernidad. Además, es el PKK quien ha creado la vida democrática-autónoma de la comunidad kurda Êzidi impidiendo el genocidio del ISIS en Shengal, y protegiendo Kurdistán del Sur del ISIS al detener a la organización terrorista en Makhmur. Fue la lucha del PKK la que dio lugar a una sociedad democrática-nación y a la política democrática, incitando a la revolución nacional en el Kurdistán del Norte.

El impacto del Líder Apo y del PKK en Turquía, Oriente Medio y en todo el mundo tienen dos dimensiones, una teórica y otra práctica. La modernidad democrática y el enfoque del socialismo democrático conceptualizado por el líder Apo se están extendiendo rápidamente en estas regiones con cada día que pasa. El interés por el nuevo paradigma teorizado por Líder Apo, basado en su carácter analítico comprensible y orientado al futuro, está aumentando considerablemente. Su efecto en los intelectuales turcos y árabes es especialmente llamativo y ha ido avanzando en todo el mundo. El enfoque apoísta revela una nueva era de ilustración en Turquía, Oriente Medio y el mundo, tanto como en el Kurdistán. En particular, el hecho de que haya creado una nueva síntesis tomando los aspectos positivos de todos los sistemas de pensamiento a lo largo de la historia, llevó a casi todo el mundo a reconocerse en él y, por tanto, a adoptarlo.

Está muy claro que la Revolución por la Libertad del Kurdistán es una parte concreta de la Revolución Democrática-Turca. La Lucha por la Libertad del Kurdistán, con todas sus dimensiones, se ha referido también a la Lucha Democrática-Turca. En resumen, la liberación de los kurdos y la democratización de Turquía están inseparablemente unidas entre sí. Desde esta perspectiva la relación entre ambos es estratégica. Por lo tanto, cada logro alcanzado hacia la libertad en el Kurdistán es también un avance hacia la democratización de Turquía. Lo mismo ocurre para todo Oriente Medio y el mundo. La fórmula de “Kurdistán libre, Turquía democrática” es igualmente válida para Oriente Medio y el mundo. Sin la liberación de los kurdos, no puede haber una verdadera democratización en Oriente Medio y en el mundo. Esta situación también está relacionada con la cuestión kurda en lo que respecta a los asuntos regionales y mundiales. De hecho, el efecto democratizador de todo desarrollo en el Kurdistán que conduzca a una mayor liberación, es inmediatamente en Oriente Medio y en el mundo.

Por supuesto, la razón de la aparición de esta situación es nuestro enfoque ideológico positivo. Políticamente, además, el debilitamiento de los Estados nación que ejercen la hegemonía colonial-genocida sobre el Kurdistán afecta inmediata y directamente al statu quo político de Oriente Medio y del sistema global de la modernidad capitalista. El debilitamiento de la hegemonía colonial-genocida en el Kurdistán significa debilitar el sistema de estados-nación en Oriente Medio y en el mundo. En este sentido, la práctica del PKK, que ha socavado gravemente tanto las actitudes de colaboración con el enemigo y el dominio fascista-genocida en el Kurdistán, ha demostrado ser muy eficaz en los últimos 49 años. Obviamente, esta situación ha debilitado seriamente a los dictadura fascista-oligárquica en Turquía, y ha llevado al fascismo del AKP-MHP al punto de su colapso. Se asestó un golpe muy serio al nacionalismo de Estado-nación creado por el sistema capitalista en Oriente Medio. El vínculo entre el proceso de resistencia popular llamado “primaveras árabes” y esta situación es muy evidente y llamativa. Sería correcto afirmar que la resistencia de los kurdos, que luchan contra el sistema colonial-genocida impuesto y apoyado por el sistema capitalista global en el Kurdistán, se manifiesta en forma de levantamientos lanzados contra las dictaduras de los Estados-nación del ámbito árabe.

La situación que hemos analizado aquí se puede observar más concretamente en la Tercera Guerra Mundial que el sistema capitalista global mantiene en Oriente Medio. A principios de los años 90, se pretendía impedir la entrada del PKK en el sur del Kurdistán y tratar de asediarlo en el Kurdistán del Norte con la “Operación Fuerza Martillo”. Mientras se lanzaba una nueva intervención en la región por parte del sistema capitalista, había que impedir que el PKK utilice el ambiente político turbulento. De este modo, se pretendía imposibilitar que el PKK se extendiera por todo el Kurdistán y desencadenara una revolución democrática regional. De hecho, es bien sabido que la conspiración internacional se organizó para llevar a cabo estos objetivos, y que el 15 de febrero de 1999, el líder Apo fue detenido a cambio por el apoyo del Estado turco a Estados Unidos durante la intervención estadounidense en Bagdad. De hecho, temían y se contenían debido al poder y la eficacia de la gestión del líder Apo. Mientras el líder Apo dirigía el PKK, Estados Unidos no podía intervenir en Bagdad. En la intervención, se temía que el PKK se extendiera al sur del Kurdistán y a Irak, por lo que la primera intervención se hizo contra el propio Líder Apo en forma de una conspiración internacional.

Con su lucha hasta ahora, el PKK ha puesto en evidencia el actual statu quo de Oriente Medio y la dominación hegemónica creada por el sistema capitalista global, y ha debilitado la intervención de este sistema global que intenta fragmentar aún más Oriente Medio. Sin embargo, todavía no ha sido capaz de derrotar completamente estas intervenciones reaccionarias. Esto se debe a algunas debilidades del PKK y a nuestra incapacidad para poner en práctica el enfoque apoísta con pleno éxito. El ataque conspirativo internacional contra el líder Apo, que debilitó al PKK, se había llevado a cabo claramente con este objetivo. Tal y como se presenta esta situación actualmente, las debilidades del PKK han sido superadas, y con éste luchando eficazmente, la batalla por la democracia se desarrolla junto con la lucha democrática por Oriente Medio. El quincuagésimo año de resistencia revelará estos desarrollos de manera mucho más concreta.

Las misiones en estos 50 años

Como movimiento, el pueblo y nuestros amigos, estamos entrando en el Cincuentenario de Dirección y Partido con la campaña Dem Dema Azadiyê (Tiempo de asegurar la libertad). Con esta movilización, queremos que triunfe nuestra estrategia de guerra revolucionaria del pueblo. En la base, nos proponemos destruir el fascismo del AKP-MHP, derrotar el sistema de tortura y aislamiento İmralı, liberar al Kurdistán y democratizar a Turquía y al Medio Oriente, así como asegurar la libertad física del líder Apo. También creemos que lograremos estos objetivos si evaluamos correctamente los conocimientos y la experiencia que hemos adquirido hasta ahora, y si intentamos utilizar métodos creativos.

De hecho, como resultado de la lucha que hemos llevado a cabo durante 23 años, expusimos la conspiración internacional, y dimos golpes efectivos. El carácter fascista e inhumano de la política genocida en la que se basa ha sido descifrado a fondo. Se ha demostrado exhaustivamente al público cómo el sistema de tortura y aislamiento Imrali, que representa la conspiración, no sólo perjudica a los kurdos sino a todo el mundo. El gobierno de Tayip Erdoğan, que ha designado para llevar el éxito de esta conspiración durante 20 años, se ha desgastado y está al borde de la destrucción. El MHP, al que Erdoğan quiere aferrarse, como un ahogado que se agarra a una tabla, reveló el carácter fascista y genocida de su Administración de forma más concreta y clara. Su incapacidad para llevar a cabo la conspiración se tradujo en un relativo deterioro de las relaciones con Estados Unidos, que les había asignado esta tarea. Así, el propio sistema conspirativo se volvió bastante desorganizado fragmentado y débil.

Por otra parte, a pesar de haber tenido algunas dificultades y haber pagado un alto precio en las difíciles luchas del último período, conseguimos alcanzar importantes logros. En primer lugar, hemos acumulado una gran experiencia. Nos hemos renovado y reestructurado según las necesidades estratégicas y tácticas de la lucha. Nuestra lucha contra el ISIS ha extendido nuestro movimiento por todo el mundo y lo ha llevado a un punto crucial. Hemos aplastado repetidamente el plan de destrucción y liquidación lanzado por el fascismo del AKP-MHP con el apoyo de los EEUU y el KDP. La gran resistencia que opusieron nuestras heroicas fuerzas guerrilleras en las montañas de Garê, Metina, Zap y Avaşin en 2021, y las acciones ininterrumpidas de nuestro pueblo y amigos dirigidos por las mujeres y los jóvenes nos han hecho más fuertes. Como resultado, al evaluar con éxito esta práctica en nuestras reuniones ejecutivas anuales, sacamos ricas lecciones de nuestros fracasos, y entramos en el quincuagésimo año más fuertes y más preparados. Ahora, en este sentido, somos mucho más fuertes y estamos más preparados. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de luchar con más fuerza.

Con esta perspectiva, en el quincuagésimo año del Liderazgo y del PKK, sobre todo comprenderemos con mayor precisión y profundidad el núcleo de la Dirección y lo aplicaremos con mayor eficacia y éxito. Haremos esto en todo el mundo, tal como lo hicimos en cuatro partes del Kurdistán. Difundiremos el paradigma apoísta entre los oprimidos del mundo y nos aseguraremos de que se convierta en organización y activismo. Que luchemos con éxito y logremos la victoria depende del estilo que declaremos. Tanto tomar las decisiones correctas como implementarlas con métodos creativos son el resultado de este tipo de proceso.

En este punto, nuestra comprensión del liderazgo tiene aspectos que deben ser criticar y corregir. Es cierto que estamos comprometidos con la verdad del Liderazgo; no hay duda de que estamos trabajando con sentimientos de gran valor y abnegación. No hay nada malo en este comportamiento. Sin embargo, esto no es suficiente para que tengamos éxito. La correcta participación en el Liderazgo sólo es posible comprendiendo la verdad del Liderazgo correctamente y aplicándola a la vida con éxito. Aquí es exactamente donde tenemos problemas en la comprensión y aplicación exitosa del Liderazgo. El aspecto más importante es que busquemos la verdad de él. Nuestra actuación en este momento en la revisión y comprensión no es suficiente. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es buscar la verdad de la dirección, discutir constantemente si nuestra práctica es compatible con sus ideas, y buscar soluciones a los problemas que enfrentamos sobre la base del enfoque del Liderazgo.

Sin embargo, la mayoría de las veces no practicamos esta actitud y, por el contrario, aplicamos nuestros puntos de vista individuales. Además, somos propensos a ser demasiado imponentes y persistentes en estas opiniones individuales. Por eso nuestro trabajo colectivo y nuestra actuación en el intercambio mutuo de ideas con nuestros camaradas es pobre y débil. Por lo tanto, somos incapaces de mantener un nivel de eficacia en la lucha. Confundimos la batalala contra el sistema desde dentro del sistema mismo, con la interiorización del sistema. Esto nos lleva a buscar demasiadas soluciones intrasistema, y a buscar soluciones prematuras. Sin embargo, la solución democrática requiere que creemos un sistema alternativo y que estemos en continua lucha con el sistema dominante. Por supuesto, tenemos que emprender la lucha de las formas más adecuadas y con los métodos más adecuados. A partir de estos planteamientos críticos, tenemos que ajustar nuestras propias prácticas y convertirnos en cuadros profesionales orientados al éxito y en patriotas de la Revolución de la Verdad Apoísta.

En el período actual hemos estado orquestando la campaña Dem Dema Azadiyê (Tiempo de asegurar la libertad) desde la perspectiva de la estrategia de guerra del pueblo revolucionario. En este contexto, los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar son bastante claros e inequívocos. Destruiremos el fascismo del AKP-MHP, romperemos el sistema de tortura y aislamiento İmralı, y aseguraremos la libertad física del líder Apo. Haremos que el Kurdistán sea libre, y que Turquía y el Oriente Medio sean democráticos. Estos objetivos son tareas muy concretas y claras. En ese caso, todo nuestro trabajo en las cuatro partes del Kurdistán y en el extranjero debe centrarse en el éxito de estas misiones. Todas nuestras actividades ideológicas, políticas, sociales y militares, así como el activismo de las mujeres y de la juventud deben centrarse en el cumplimiento de estas tareas y en la consecución de estos objetivos. Debemos hacer nuestros planes en línea con estos objetivos, y no debemos poner otras tareas diferentes en nuestra agenda.

Por otra parte, sólo podemos lograr el éxito de estas tareas con una resistencia total basada en la estrategia de la guerra popular revolucionaria, es decir, la victoria no será posible con otros métodos. Por lo tanto, sólo podemos lograr estos planes con esta estrategia. Está claro, pues, que nuestra principal forma de lucha es la guerra popular revolucionaria. Nuestro trabajo y la lucha que llevamos a cabo en todas partes deben ser compatibles con esta perspectiva y tener como objetivo el éxito de la estrategia de guerra popular revolucionaria. Debemos tomar la lucha sobre la base de la guerra popular revolucionaria y la realización de nuestras tareas operativas antes mencionadas sobre esta base. Cualquier otra actitud no sería un enfoque correcto y suficiente. A veces no podemos luchar según la estrategia de la guerra popular revolucionaria y otras veces según otras estrategias diferentes. Mientras uno de nosotros se basa en esta estrategia, el otro no puede trabajar y luchar sobre la base de una diferente. Por eso surgen la fragmentación y la debilidad durante nuestras aplicaciones.

Por lo tanto, tenemos que combinar el trabajo y la lucha que llevamos a cabo en todos los campos, tanto en línea con los objetivos de nuestra campaña actual, como en el método de la guerra popular revolucionaria. Nosotros desarrollamos el trabajo y la lucha revolucionarios en todos los campos, de acuerdo con las estrategias de guerra popular revolucionaria, es decir, en una posición comprometida con llevarla al éxito, dirigirla y apoyarla. Sin ninguna diferencia, todo nuestro trabajo y nuestra lucha deben basarse sobre esto y desarrollarse paralelamente a las exigencias de la estrategia y en consonancia con estos objetivos. No podemos excluirnos de la estrategia diciendo, “hay guerra en esta estrategia, mientras que yo elegí hacer trabajos informativos o trabajos de base”. Tenemos que organizar y llevar a cabo todos nuestros trabajos ideológicos, militares, políticos y sociales, luchando de acuerdo con los requisitos de esta estrategia, y de una manera que sirva para su éxito.

Sobre la base de estos planteamientos básicos, nuestras heroicas fuerzas guerrilleras, en primer lugar, dirigirán nuestro avance del 50 aniversario, utilizando toda la fuerza y la sinergia de la auto sacrificada y mostrando toda la sofisticación y creatividad del estilo guerrillero. Así, asestarán golpes mortales al fascismo del AKP-MHP en las montañas, llanuras y ciudades, es decir, donde el enemigo nos ataca. Fortaleciendo la organización de autodefensa del pueblo y ampliando sus actividades de exploración e inteligencia, golpearán y aplastarán al enemigo fascista-genocida dondequiera que se encuentre. Involucrando más a la juventud en las actividades de guerrilla y autodefensa, ampliarán la guerra revolucionaria en todos los campos.

Nuestro pueblo patriótico, al continuar su lucha bajo la dirección de los movimientos de mujeres y juveniles, estará en constante activismo mejorando sus acciones educativas y estructuras organizativas en las cuatro partes del Kurdistán y en el extranjero. Al producir formas creativas de acción, hará que el pilar popular de la lucha revolucionaria sea mucho más fuerte y más eficaz. De acuerdo con la perspectiva educativa y organizativa, ellos ampliarán completamente la resistencia revolucionaria desarrollando todas las obras de construcción social de acuerdo con las exigencias de la guerra popular revolucionaria y sobre la base de revelar una postura de autodefensa. Al dirigir con éxito el movimiento social de base, nuestra juventud y las mujeres desempeñarán con éxito un papel de liderazgo en el aumento de la participación de los frentes guerrilleros y el crecimiento de la resistencia en otros lugares.

Todos nuestros trabajos de propaganda y agitación, con la perspectiva de nuestra campaña del cincuentenario, por un lado, mejorarán la educación de nuestro pueblo y de nuestros amigos en el ámbito del paradigma de la Dirección y llevará a cabo una exitosa lucha ideológica. Por otro lado, la llevará a un nivel que derrote la guerra psicológica especial del enemigo y haga la propaganda correcta y eficaz de la guerra revolucionaria.

En el quincuagésimo año, nuestras actividades artísticas y literarias revelarán la práctica operativa, por un lado luchando contra los ataques de genocidio cultural y frustrando; por otro lado, haciendo avanzar la Revolución Cultural en todos sus pilares, que necesita nuestra revolución de la libertad.

Nuestra formación académica y nuestros trabajos teóricos reflejarán el nivel teórico-ideológico- nivel filosófico de nuestro movimiento en su quincuagésimo año, y mantendrán un nivel de investigación que será suficiente para desarrollar y difundir la revolución intelectual iniciada por el Líder Apo, para formar a los cuadros en nuestras necesidades de lucha.

No hace falta decir que una de las actividades más importantes del quincuagésimo año será nuestros trabajos de relaciones exteriores y de alianzas. Nuestros comités y representantes, que realizan actividades diplomáticas en todos los ámbitos, darán mucha importancia al establecimiento de relaciones con los pueblos de Turquía, Siria, Irak e Irán, formar alianzas, revelar luchas comunes y todo tipo de uniones y alianzas, incluidas las alianzas estratégicas. La Unión Democrática de Oriente Medio desarrollará sus actividades a todos los niveles con todos los pueblos de la gran región, especialmente con los turco, árabe, persa, armenio y asirio. Asimismo, se fortalecer nuestras relaciones y alianzas con los trabajadores y los obreros, especialmente con los movimientos de mujeres y con las organizaciones y movimientos ecológicos, con todas las fuerzas antifascistas y anticapitalistas para desarrollar el Movimiento por la Democracia Global a todos los niveles y todos juntos. Estará abierto a las relaciones tácticas con todos y tratará de desenmascarar y aislar al el fascismo del AKP-MHP aprovechando las contradicciones del sistema estatista.

Todos los comités y organizaciones de nuestro partido actuarán con iniciativa para realizar la práctica revolucionaria con éxito, tomando todo tipo de decisiones y planes necesarios para la victoria del cincuentenario en sus ámbitos de actuación.

Sobre esta base, llamamos especialmente a nuestros comités, organizaciones y camaradas del partido, a nuestras heroicas fuerzas guerrilleras, a nuestros movimientos femeninos y juveniles y a todo nuestro pueblo patriótico de todos los sectores de la vida, a comprender la verdad de nuestra Dirección y del Partido, que ha llegado a su quincuagésimo año, para realizar sus deberes cincuentenarios con la mentalidad correcta y que lo abracen cada vez con más fuerza, y que lleven a cabo la campaña Dem Dema Azadiyê (El tiempo asegura la libertad), cuyo objetivo es asegurar la libertad física del líder Apo, hasta la victoria en ¡su quincuagésimo año!

Invitamos a todas las organizaciones revolucionarias y democráticas, a los movimientos de mujeres y jóvenes, a las organizaciones de trabajadores y obreros, a todos los pueblos oprimidos de Turquía, que son amigos nuestros, a fortalecer aún más nuestra lucha revolucionaria unida contra el sistema estatal turco colonialista-genocida y el fascismo del AKP-MHP en este año, para crear una ¡Turquía democrática, destruyendo el fascismo del AKP-MHP y asegurando la libertad de los kurdos!

Llamamos a las fuerzas revolucionarias y democráticas de Oriente Medio, a las organizaciones de mujeres y juveniles, círculos anticapitalistas y antiimperialistas, especialmente a los árabes, a librar la lucha contra la dominación extranjera en nuestra región y las dictaduras de los Estados-nación para lograr la libertad y la democracia junto con todos los pueblos oprimidos de la región como nuestro Confederalismo Democrático de Oriente Medio, donde nuestros pueblos vivan libremente y en fraternidad.

Invitamos a todas las fuerzas socialistas, revolucionarias y democráticas del mundo, a las organizaciones de mujeres y de jóvenes, movimientos ecologistas, organizaciones de trabajadores y capitalistas y antiimperialistas, a los círculos antifascistas y democráticos a resistir contra el sistema de poder, estado caduco y el orden de la modernidad capitalista que producen constantemente enfermedades, para crear un Confederalismo Democrático Mundial, en el que todos vivan libre y democráticamente, llevando a cabo la lucha por la libertad, la democracia y la fraternidad.

Que tengan miedo de todo tipo de reaccionarios en todas partes, la corriente revolucionaria del siglo, ¡los apoístas están llegando! La revolución de la verdad apoísta se extiende paso a paso en ¡todos los ámbitos!

Lo que hemos hecho en los últimos 49 años refleja lo que haremos en el quincuagésimo año ¡de la Dirigencia y el PKK!

En el contexto de estos llamamientos, celebramos la Fiesta de la Libertad de Newroz de todos nuestros camaradas del partido, especialmente del Líder Apo, de nuestro pueblo patriótico y de nuestros amigos revolucionarios y democráticos; llamamos a hacer del Cincuentenario de la Dirección y del Partido ¡el mayor año de lucha y victoria de nuestra historia!

¡Abajo la Dictadura Fascista-Colonial-Genocida!

¡Viva nuestra lucha por la libertad y la democracia!

¡Viva nuestra Resistencia del Cincuentenario!

¡Larga vida a los pioneros de la victoria de nuestro pueblo, el PKK y el PAJK!

¡Viva Newroz!

¡Viva el Líder APO!

Marzo 2022

FUENTE: ANF