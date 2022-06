“El Estado turco está bloqueado por la resistencia de la guerrilla” + Video

La resistencia llevada a cabo por las guerrillas continúa contra los ataques del Estado turco invasor en Zap y Avaşîn, en el Kurdistán iraquí (Bashur). En las Zonas de Defensa de Medya, donde tiene sus bases la insurgencia, un grupo de guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas de Defensa Populares (HPG) y de las Unidades de Mujeres Libres (YJA Star) hablaron sobre la situación actual en la región.

Los y las guerrilleras coincidieron en remarcar que la lucha contra el enemigo es un ejemplo para todos los pueblos oprimidos.

Xemlîn Kobanê, guerrillera de las YJA Star: Conmemoro con respeto a todos los mártires de la revolución, en la persona de Heval Mizgîn. Nuestros valiosos y principales amigos cayeron en mayo. Por eso mayo, el mes de los mártires, es un mes significativo e importante. Uno de nuestros compañeros fallecidos en mayo es Heval Mizgîn. Heval Mizgin participaba en actividades militares, sociales, culturales y artísticas. Seguimos luchando en la línea creada por Heval Mizgin, que es una figura destacada en esta lucha y resistencia.

Las fuerzas de las YJA Star están luchando actualmente en la línea de resistencia de nuestros mártires. Especialmente en Zap y Avaşîn, las guerrillas de las YJA Star y las HPG están mostrando una resistencia heroica. El Estado turco ataca a nuestros amigos con toda su fuerza tecnológica, pero todavía no puede vencer la resistencia de las guerrillas. Hay una guerra de “existencia o no existencia” en las posiciones de resistencia. El Estado turco quiere ocupar el sur completamente con la cooperación del PDK (Partido Democrático de Kurdistán).

La resistencia contra los ataques del enemigo continúa en muchas zonas como Rojava, Shengal, Maxmur y Kirkuk. El enemigo quiere cometer un genocidio contra el pueblo kurdo. Como combatientes de Rêber Apo (Abdullah Öcalan), nunca permitiremos que el Estado turco y el PDK, su colaborador, logren sus objetivos. En este sentido, haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero nuestro pueblo también debe dar más apoyo a la resistencia. En particular, deben adoptar una actitud seria frente al PDK. Especialmente las mujeres y los jóvenes no deben permanecer en silencio contra esta traición. No debemos permitir que el enemigo contamine nuestras tierras. Nuestro pueblo debe aumentar su resistencia contra los ataques de la invasión.

Hace tiempo que no tenemos noticias de nuestro líder. Mientras el Estado turco lucha en su guerra contra la guerrilla, profundiza el aislamiento contra nuestro líder. Cuando el enemigo se da cuenta de que su fin está cerca, ejerce más presión sobre el líder. Como combatientes de Rêber Apo, resistiremos todo tipo de ataques del enemigo hasta el final.

Welat Rojhilat, guerrillero de las HPG: Conmemoro con respeto a todos nuestros mártires en la persona de Heval Haki Karer, Hozan Mizgîn y Hewler, que fueron asesinados por el PDK. Repetimos la promesa que hicimos a nuestros camaradas mártires: conseguiremos sus objetivos.

El enemigo está librando una gran guerra en todos los campos contra el pueblo kurdo en la persona del Movimiento de Libertad Kurdo y de todos los pueblos que están a favor de la libertad. Las guerrillas de las HPG y YJA Star oponen una resistencia implacable a los ataques llevados a cabo en cooperación con el Estado turco y el PDK. El Estado turco quiere destruir a las guerrillas y lograr los nuevos sueños otomanos. El fascista Erdogan está liderando el camino. De esta manera, quiere saquear el Kurdistán una vez más. Sin embargo, el Estado turco se encuentra con la resistencia de los guerrilleros en Zap y Avaşîn. Los guerrilleros matan cada día a decenas de soldados enemigos.

Conocido por su traición en la historia, el PDK también apoya al enemigo en todos los sentidos. El PDK y la familia Barzani deben ahora tomar el camino correcto. ¿Durante cuánto tiempo traicionarán a su pueblo? El Estado turco será derrotado al cien por cien en esta guerra, y su colaborador, el PDK, provocará su propia desaparición mientras continúe con el apoyo a Turquía. Por eso, deben abandonar el camino equivocado lo antes posible.

La juventud kurda también debe unirse a las filas de la guerrilla contra los ataques del enemigo. Esta guerra es la guerra de la existencia y la no existencia del pueblo kurdo. Por esta razón, nuestro pueblo debe levantarse en todos los campos. La lucha de las guerrillas de las HPG y de las YJA Star contra el enemigo es una lucha que servirá de ejemplo para todos los pueblos oprimidos. Una vez más, saludo la lucha guerrillera y me inclino respetuosamente ante su resistencia.

Dilpak Cûdî, guerrillera de las YJA Star: Erdogan lanzó un ataque contra la guerrilla utilizando todos los medios. A pesar de su fuerza tecnológica y sus armas pesadas, no pudo conseguir lo que quería contra la guerrilla. Ni siquiera el gas químico puede vencer la resistencia de los guerrilleros.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina